Por dentro, o Loft do Chef valoriza a integração. Com poucas paredes, o espaço promove o aconchego e favorece os momentos de convívio. Além do tijolo à vista, que caracteriza toda a construção desde a fachada, a arquiteta investiu na madeira e nas pedras, com o efeito marmorizado que soma elegância à composição. Em meio aos tons terrosos, o toque de cor fica por conta do vermelho, que pontua paredes e até mesmo o chão, em obras de arte, mobiliário solto e tapetes sobrepostos.



Com o visual aquecido graças aos materiais utilizados, a climatização ajuda a proporcionar bem-estar no dia a dia. Na área social, mesmo com toda a amplitude, integração e pé-direito alto, a temperatura fica perfeita graças ao ar condicionado. A profissional optou pelo Cassete de 1-Via, da LG. Com design compacto, o equipamento deve ser embutido no forro, o que garante a circulação perfeita de ar, sem interferir na unidade visual do projeto.

O Cassete de 1-Via foi a escolha para a climatização de quase toda casa, incluindo área social e ambientes íntimos. No entanto, para harmonizar com o conceito da biblioteca, a arquiteta optou pelo modelo Art Cool Gallery. Totalmente inovador e com design que foge do tradicional, esse ar condicionado mais parece uma obra de arte, ficando camuflado em meio aos quadros. Com dimensões compactas e formato minimalista, as imagens que são transmitidas em sua tela podem ser selecionadas pelo usuário, para combinar com o estilo da decoração.

Na biblioteca, a lareira ajuda a manter a temperatura agradável durante os dias mais frios. Além disso, o visual do fogo deixa o espaço de leitura e trabalho ainda mais aconchegante, se transformando em um dos cantinhos preferidos do morador. A bancada de trabalho, com tampo de pedra retroiluminada, combina seu efeito poderoso ao restante da composição, sendo a protagonista do ambiente. Localizado no mezanino, ele fica próximo ao dormitório principal, o que garante máxima privacidade para os momentos íntimos. As condensadoras dos splits do sistema Multi VS e Multi Inverter da LG atendem a seis Cassetes de 1-Via da casa e ao Cassete de 1-Via do dormitório e Art Cool Gallery da biblioteca, respectivamente.