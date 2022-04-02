Cassete Dual Vane: Do Início à Inovação

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O DUAL Vane Cassete LG oferece fluxo de ar diverso, eficiência energética, purificação de ar e funções inteligentes, tudo isto em uma unidade compacta. As inovações alcançadas para trazer estre produto ao mercado são inéditas na indústria atual. O Cassete Dual Vane também foi reconhecido como a primeira solução industrial a receber a certificação Greenguard Ouro por ser um produto que oferece ar interno saudável e limpo enquanto minimiza o impacto no meio ambiente. Mas qual é o diferencial deste produto? Como a LG conseguiu desenvolver design e desempenho únicos e fornecer um produto verdadeiramente diferenciado? Responderemos a essas perguntas e muito mais à medida que nos aprofundarmos no Cassete Dual Vane e ouvirmos os engenheiros da LG que trabalharam no desenvolvimento desta solução inovadora
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A tecnologia DUAL Vane oferece um fluxo de ar mais diversificado para maior conforto e desempenho.
DUAL Vane é Destaque
O que diferencia o Cassete DUAL Vane? O aspecto mais exclusivo da solução DUAL Vane é sua capacidade de oferecer fluxo de ar customizado de acordo com as necessidades de qualquer espaço. Sua tecnologia de aletas patenteada e os poderosos ventiladores 3D permitem que o DUAL Vane cubra áreas maiores, alcance mais longe e entregue mais opções de fluxo de ar. Ela também ativa o modo de energia para atingir as temperaturas alvo ainda mais rápido. Este poderoso ventilador incorporado às duas aletas individuais da tecnologia DUAL Vane permite que esta unidade forneça ar frio até o chão, mesmo quando instalada em pés-direitos de até 5 metros. Este recurso torna o DUAL Vane ideal para grandes saguões, auditórios e salas de conferência com 6 modos de fluxo de ar que direcionam o ar de forma adequada na direção desejada. O fluxo de ar indireto promovido pelo sistema de controle de fluxo ar da LG também é capaz de manter de forma equilibrada o conforto climático, sem lançar ar frio diretamente nos ocupantes de edifícios em espaços como escritórios ou hospitais.
A tecnologia de sensores inteligentes também melhora o desempenho em termos de eficiência e conforto. Os sensores podem detector a temperatura na superfície do solo para garantir aquecimento e resfriamento distribuídos de forma uniforme. O sistema também pode detectar se um espaço está ocupado e desligar a energia para economizá-la. Todos estes recursos combinados com a purificação de ar abrangente em 5 etapas garantem eficiência, conforto e um ambiente saudável.
A História pelos Engenheiros da LG
A estrada para o sucesso do Dual Vane não foi fácil, mas o caminho para a inovação revolucionária nunca é. Tivemos a oportunidade de falar com dois engenheiros da LG que foram fundamentais no desenvolvimento do Cassete DUAL Vane. Vamos conhece-los e ouvir suas ideias sobre como o cassete DUAL Vane surgiu.
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O DUAL Vane permite que o ar frio alcance o chão mesmo em pés-direitos de 5 metros de altura.
P.
Qual foi o elemento mais satisfatório no desenvolvimento do cassete DUAL Vane?
R.
"Existem 2 benefícios que os clientes desejam em seu ar condicionado: fluxo de ar direto ou indireto. Normalmente, em um escritório, instalamos defletores de ar para evitar que o ar sopre diretamente sobre as pessoas, mas aí, no caso de desejar um fluxo de ar mais direto, é preciso subir e remover os defletores de ar. Também pode ocorrer condensação nos defletores de ar quando eles são instalados. Por outro lado, em locais como igrejas e salas de convenções com pé-direito de até 5 metros, o fluxo de ar nunca chega até o chão. Ser capaz de desenvolver esta tecnologia DUAL Vane que diminui a abertura de ventilação, oferecendo um fluxo de ar mais forte, capaz de atingir diretamente o piso nesses locais com pé-direito alto foi satisfatório."
P.
"O novo cassete DUAL Vane está equipado com um novo ventilador. As hélices mais profundas não aumentaram o tamanho do produto?"
R.
"O Cassete DUAL Vane é a primeira evaporadora que possui um ventilador 3D moldado por injeção de peça única. O ventilador sai do molde de injeção em uma única peça sólida. Portanto, é muito suave e tem menos resistência do que outros ventiladores 3D. Nosso novo ventilador 3D foi projetado para ser mais eficiente e emitir menos ruído, sem aumentar o tamanho geral do produto.”
P.
Qual foi o feedback dos técnicos sobre o cassete DUAL Vane?
R.
"Os técnicos gostaram de não ter que remover todo o painel para substituir as aletas como era feito antes. Eles podem simplesmente remover 2 parafusos para substituir o módulo da aleta, o que torna o serviço de reparo muito mais conveniente.”
P.
Para quem você mais recomendaria o cassete DUAL VANE?
R.
"Controlar o fluxo de ar direto e indireto livremente com apenas um botão é a maior vantagem do produto. Eu recomendo este ar condicionado para pessoas que desejam um controle fácil do fluxo de ar. Nosso produto atual foi desenvolvido para uso comercial, mas as pessoas querem isto em sua casa também. Quando você está na sala de estar ou dormindo no quarto, o ar soprando diretamente sobre você pode ser um problema. Portanto, planejamos aplicar a tecnologia DUAL Vane também para produtos residenciais”
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Diversos padrões de fluxo de ar fornecem aos clientes o conforto e o desempenho que eles merecem.
P.
O que diferencia o design do DUAL Vane dos concorrentes?
R.
"De forma simples, achamos que o design reflete as diversas necessidades dos clientes, mantendo um exterior elegante. Nosso produto tem linhas muito mais suaves em comparação com o exterior um tanto mecânico dos produtos concorrentes. As linhas suaves juntamente com o design elegante sem a necessidade de defletores de ar é o que realmente diferencia nosso produto.”
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P.
Como você espera que a tendência do design de cassetes mude no futuro?
R.
"Os aparelhos de ar condicionado tipo cassete são instalados no teto. Portanto, o principal benefício de um cassete é que ele se encaixa naturalmente em qualquer tipo de design de interiores. Quer sejam as proporções estéticas nunca antes vistas, ou o design super fino que se encaixa perfeitamente no teto, acreditamos que esses aspectos se tornarão tendências na indústria.”
Excelência do DUAL Vane reconhecida pela Certificação GREENGUARD Ouro
Como a LG busca promover as melhores soluções para clientes e o meio ambiente, o Cassete DUAL Vane tem sido reconhecido por sua inovação. O ar interno é geralmente 2 a 10 vezes mais poluído que o ar externo, de acordo com a US EPA (Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, em tradução livre). Produtos químicos transportados pelo ar provenientes de elementos como materiais de construção, mofo e até móveis combinados com ventilação insuficiente resultam em níveis de qualidade do ar prejudiciais à saúde dentro dos edifícios. Enquanto estes produtos químicos costumam passar despercebidos em muitos prédios, a GEI - GREENGUARD Environmental Institute (Instituto Ambiental GREENGUARD, em tradução livre) foi estabelecida para oferecer programas de certificação que buscam garantir a eficiência de produtos na redução dessas emissões prejudiciais. A LG tem orgulho em ter seu Cassete DUAL Vane como o primeiro sistema HVAC a receber a certificação GREENGUARD Gold. Mas o que é uma certificação GREENGUARD e como ela está se tornando os ambientes internos mais saudáveis e seguros?
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UL Environment adquiriu o GEI e continua a promover soluções de purificação de ar.
O que é o Instituto Ambiental GREENGUARD?
O GEI foi fundado por um defensor da qualidade do ar conhecido como Air Quality Sciences (Ciências da Qualidade de Ar, em tradução livre) no início dos anos 2000 e adquirido pela UL Environment em 2001. O Programa de Certificação GREENGUARD estabeleceu métodos de teste que focam em 4 grupos distintos de produtos: (1) Materiais de construção, móveis e mobília, (2) Equipamentos eletrônicos, (3) Produtos de Limpeza e manutenção, (4) Dispositivos médicos para vias respiratórias. Desde 2002, os critérios para a certificação GREENGUARD são alguns dos mais rigorosos no mundo, portanto, quando um produto é certificado pela GEI, podemos ter certeza de que é fiel ao que promete como um produto que não contamina o meio-ambiente.
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A Certificação GREENGUARD é um símbolo de padrões mais saudáveis e seguros de qualidade do ar interno.
O que a Certificação GREENGUARD Significa?
As pessoas passam aproximadamente 90% de seu tempo em áreas internas e a maior parte da exposição diária à produtos químicos aerotransportados ocorre em casas, escolas, escritórios e outros ambientes internos. Estes produtos químicos aerotransportados são comumente chamados de compostos orgânicos voláteis (VOCs em inglês). Em qualquer ambiente interno, pode haver de 50 até centenas de VOCs presentes. A maioria desses VOCs não são detectáveis, mas eles podem causar irritação aos olhos, nariz e garganta, e podem até ser responsáveis por doenças crônicas mais sérias, incluindo câncer. Este é o motivo pelo qual a Certificação GREENGUARD é tão importante para mitigar a exposição a estes produtos químicos. Ao usar um produto certificado pela GEI, estamos criando ambientes internos mais saudáveis e a Certificação GREENGUARD é fundamental para elevar o padrão de qualidade do ar interno.
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O Cassete Dual Vane da LG é o primeiro do seu tipo a receber a certificação GREENGUARD Ouro.
Certificação GREENGUARD Ouro para o Cassete Dual Vane LG
Em um sistema de climatização, o Cassete Dual Vane LG pode também contribuir para a purificação do ar interno. A Certificação de Ouro GREENGUARD garante que o Cassete Dual Vane foi minuciosamente testado para emissões de poluentes de ar prejudiciais. A unidade de ar condicionado foi testada para VOC, emissões de partículas e de ozônio, de acordo com os rigorosos padrões da GEI. O Cassete Dual Vane atendeu a todos os critérios do programa de Certificação GREENGUARD, para uso de curto e longo prazo e é a primeira solução HVAC a receber a Certificação GREENGUARD, fato que a LG considera motivo de orgulho.
Desde o início, o Cassete DUAL Vane foi desenvolvido para gerar mudança na indústria de HVAC e é exatamente isso que conseguiu. A LG reconheceu as necessidades dos clientes que não estavam sendo atendidas e, por tentativa e erro, desenvolveu uma solução que superou expectativas ao ser reconhecida como a primeira de seu tipo.