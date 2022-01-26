Compressor R1 LG, um divisor de águas

Além de aumentar a eficiência, o compressor R1 também oferece durabilidade e flexibilidade para a aplicação dos sistemas Smart Inverter LG. A estrutura do R1 simplifica o processo de separação de óleo refrigerante e otimiza a durabilidade e confiabilidade do sistema em geral. Com a maior durabilidade da operação dos condicionadores de ar Smart Inverter LG, os clientes terão menos chamadas de manutenção e uma vida útil mais longa para seus produtos. O desempenho do Compressor R1 também permite que ele opere em um uma ampla variedade de condições. A injeção de vapor oferece um efeito de compressão em duas etapas para um melhor desempenho de aquecimento até em temperaturas externas extremamente baixas. O formato menor e mais leve torna a instalação do Compressor R1 mais fácil e também ajuda a reduzir o impacto dos produtos onde são instalados. Portanto, o Compressor R1, além de eficiência e economia, agrega valor aos clientes, incluindo confiabilidade e desempenho mais flexível.