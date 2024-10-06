O LGMV Mobile é o primeiro dispositivo wireless de Leitura de dados de sistemas de refrigeração da LG, sendo eles Split, VRF ou Chiller. Onde o mantenedor ou cliente final conseguem acesso aos dados de operação do sistema, com uso de um app via celular disponível nas plataformas Android e IOS. É a solução em sistemas inverter onde sempre há a dificuldade do mantenedor visualizar o que está ocorrendo, devido à falta de uma ferramenta de diagnóstico acessível. O

Produto está disponível para venda nos principais distribuidores.

Entre várias funções do dispositivo ressaltamos algumas: