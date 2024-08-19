Conheça os Módulos IO LG

PEXPMB000 - DI:3, DO:3, UI:4, AO:4 (Entradas/Saídas, Digital/Analógica)

PEXPMB100 - DI:3, UI:6 (Somente entrada Digital/Analógica)

PEXPMB200 - DO:6, AO:4 (Somente saída Digital Analógica)

PEXPMB300 - DO:2, UI:4, AO:2 (Entradas/Saídas, Digital/Analógica)

Quando usar Saída Digital? Sempre que Acionar algum periférico (Ligar bomba, Ligar ventilador, ligar válvula, todos usando Liga/Desliga.

Quando Usar Saída Analógica?

Sempre que precisar controlar o range de algum periférico, como faixa de vazão do ventilador, ou alterar o set de temperatura, ou variar a abertura de válvula.

Quando Usar Entrada Digital?

Sempre que precisar receber sinal de status de ligado/desligado dos periféricos, no controle central AC SMART / ACP irá informar o status do periférico.

Quando usar Entrada Analógica?

Se estiver conectado a um sensor, ou inversor, ou posição de válvula, pois conforme a variação desses itens, é informado a posição no controle Central AC SMART / ACP.

Quando Usar entrada/saída Universal?

Universal significa que pode ser digital ou analógico.

Sempre que for acionar algum periférico é digital, e sempre que for controlar o range daquele periférico é analógico (ex. variação da temperatura, da vazão).