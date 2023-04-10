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No dia 21 de setembro, parte da nossa equipe de Engenharia da divisão de ar condicionado compartilhou sua experiência e apresentou ao time de especialistas em Lima Peru sobre: “Controles VRF e interligação com equipamentos externos”.
Este evento foi realizado na Escola de Refrigeração do Peru (ERP). Luis Valdés, Engenheiro da divisão de Ar Condicionado da LG Electronics LATAM, comenta que “além de liderar o mercado VRF, com sua linha Multi V, a LG atende à necessidade de criar um ecossistema amigável no qual sistemas de terceiros possam ser interligados. ”.
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Por que é importante poder interconectar seu sistema VRF com outras aplicações?
Compatibilidade
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A LG Electronics possui dispositivos de integração para cada necessidade.
Agradecemos à Escola de Refrigeração do Peru pela oportunidade e espaço disponibilizado.