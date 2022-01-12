Debate entre Especialistas:Chiller ou VRF

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Chiller vs. VRF? Decidir qual tipo de sistema é o melhor para seu negócio pode ser um tanto desafiador. Por isso aproveitamos a oportunidade de falar com um especialista em Chiller e um especialista em VRF da LG para ouvir o que eles têm a dizer sobre qual é o melhor sistema para diferentes ambientes. Quando se trata de fatores como tamanho da instalação, investimento, custos operacionais, e manutenção, cada especialista tem uma opinião diferente. Aprofundamos este tópico com os especialistas da LG para ajudar a descobrir qual sistema é melhor para uma ampla variedade de tipos de negócios. Junte-se a nós neste debate!
P. Poderiam nos dar uma breve introdução sobre as vantagens dos sistemas Chiller e VRF?
Seo: dependendo do tipo de compressor, os chillers são divididos entre Scroll, Parafuso e Centrífugo. A maior vantagem de todos os tipos de chiller é que eles fornecem uma grande capacidade para cada unidade individual de chiller e oferecem alta eficiência.
Lee: A temperatura ideal de cada espaço de um edifício pode ser diferente. Acredito que a maior vantagem competitiva de um sistema VRF é que ele pode controlar a temperatura de cada espaço individualmente.
Lee: Acho importante avaliar primeiramente qual a finalidade de cada espaço em uma instalação antes de propor uma solução de climatização ao cliente. É vantajoso implementar sistemas VRF em edifícios de pequeno e médio porte que tenham andares com diferentes finalidades e espaços com tempos de uso diferentes. Alguns exemplos desses tipos de instalações são shopping centers de pequeno e médio porte, espaços corporativos com várias empresas, cinemas, pequenos hospitais com salas de cirurgia, salas de tratamento e quartos, além de prédios comerciais e hotéis.
Seo: É difícil dizer qual sistema é mais vantajoso porque depende de muitos fatores, como a região de instalação, mas acho que um chiller é mais adequado para um sistema de escala 500RT. Quando se trata de chillers, a capacidade que pode ser alcançada por uma única unidade é maior que a de um VRF, por isso são mais vantajosos para instalações maiores. Além disso, os chillers são a melhor opção para prédios altos porque há menos restrições no comprimento da tubulação do que nos sistemas VRF. Ademais, os chillers são sistemas refrigerados à água e sua eficiência é muito maior do que a de um VRF, tornando-os ainda mais adequados para espaços de grande porte, pois, em geral, consomem mais energia.
P. Qual tipo de sistema é mais eficiente em termos de investimento inicial e custos operacionais?
Lee: Quando comparamos apenas o custo dos equipamentos do produto, o investimento inicial é, na verdade, semelhante. No entanto, como o sistema VRF não requer custos de instalação de equipamentos adicionais, incluindo tubulações de água e sistemas de controle automatizados, o investimento inicial é relativamente baixo.
Também acredito que o VRF é mais competitivo quando se trata de custos operacionais. Se compararmos os custos operacionais de um VRF resfriado a ar com um chiller resfriado à água, os dois sistemas são semelhantes. O sistema chiller pode até ter um desempenho melhor quando se trata de custos, dependendo da estação do ano. No entanto, o VRF pode ser mais vantajoso quando consideramos os custos operacionais do equipamento de ar condicionado conectado ao chiller, bem como os equipamentos adicionais como bombas, torres de resfiamento e FCUs.
Claro que, quando se trata de um sistema VRF resfriado à água, os custos adicionais de um equipamento como o chiller também devem ser levados em consideração. No entanto, até mesmo neste cenário, um sistema VRF resfriado à água pode economizar energia quando projetado para gerenciar taxas de fluxo de refrigerante e taxas de fluxo variáveis para controlar unidades internas de forma individual ou implementando sistemas adicionais para controlar bombas e fluxo de água. Portanto, os custos reais de operação de sistemas VRF resfriados à água podem ser considerados inferiores ao dos chillers.
Seo: o investimento inicial de um sistema chiller resfriado à água é maior do que o de um sistema VRF porque ele requer equipamentos adicionais como torres de resfriamento, bombas e unidades de tratamento de ar. No entanto, a eficiência de um chiller resfriado à água pode ser até duas vezes melhor do que a de um VRF ou chiller resfriado a ar, e pode ser usado para uma ampla gama de aplicações. Embora alguns possam argumentar que as torres de resfriamento e bombas também consomem energia, acredito que esses custos são insignificantes quando comparados aos custos operacionais do sistema chiller em geral.
No mercado de climatização, não apenas precisamos considerar os custos operacionais, como também ponderar fatores como conforto, eficiência, viabilidade, conveniência e manutenção dos processos existentes. Sendo assim, acredito que chillers e sistemas VRF são competitivos em projetos de até 500RT em escala. Sou responsável pelo mercado latino-americano e, nesta região, chillers são geralmente escolhidos para projetos de 500RT ou mais, devido a questões como instalação, custos operacionais e outros fatores.
P. A manutenção é mais conveniente para chillers ou sistemas VRF?
Seo: As pessoas geralmente dizem que a facilidade de instalação depende das características estruturais do sistema, mas na verdade depende de qual solução é mais usada na região. Por exemplo, nos mercados do Panamá e da Colômbia, na América Latina, há muita influência dos EUA e os locais estão mais familiarizados com os sistemas de refrigeração. Os consultores da região estão mais familiarizados com o design do sistema de tubulação de água e os instaladores locais estão melhor equipados para realizar a manutenção em sistemas Chiller. Embora o tipo de sistema de preferência possa diferir para cada país, os mercados da América do Norte e da América Latina tendem a favorecer os chillers. O mercado de chillers também é muito mais dominante no Oriente Médio (EAU, Arábia Saudita). Nos mercados asiáticos, os chillers são amplamente implementados em grandes shopping centers, hotéis e instalações industriais. Nesses locais, os chillers oferecem vantagem no que diz respeito à manutenção.
Lee: os síndicos parecem preferir sistemas VRF. Quando se trata apenas de manutenção, os sistemas VRF são mais baratos e fáceis de manter do que os chillers. Normalmente os síndicos estão mais preocupados com todos os equipamentos relacionados ao aquecimento e resfriamento, não apenas com o chiller ou o VRF em si. Os sistemas VRF são compostos apenas por unidades externas, unidades internas, tubulação de refrigerante e sistemas de controle. Acredito que os síndicos preferem os sistemas VRF porque há menos pontos a serem considerados para manutenção do que os chillers. Além disso, os sistemas VRF têm a vantagem de ter sua manutenção realizada por uma única marca. Por outro lado, um chiller pode exigir que o síndico gerencie todas as diferentes marcas dos vários equipamentos ou que precise contratar uma empresa de manutenção para gerenciar todos estes elementos.
P. Qual tipo de sistema é mais eco consciente?
Seo: Alguns fatores tornam o chiller mais eco consciente.
1. No caso de sistemas de tubulação de água (chillers), eles podem ser um pouco mais ecológicos porque usam água para resfriar o ar em vez de refrigerante. É claro que os chillers usam alguns refrigerantes, mas este uso é limitado a certas configurações de ciclo de refrigerante.
2. Além disso, a eficiência de um sistema resfriado à água é muito melhor do que a de um sistema resfriado a ar (VRF)
3. Por fim, o chiller por absorção que utiliza fontes de calor residual para aquecimento e resfriamento é oficialmente reconhecido como uma solução eco consciente em muitas regiões e também torna seus usuários elegíveis para benefícios fiscais.
Lee: Acredito que os sistemas VRF sejam mais eco conscientes. Porque os sistemas VRF podem utilizar fontes de energia natural como o ar ou energia geotérmica. Na verdade, em alguns países europeus, alguns sistemas VRF são reconhecidos como soluções de energia novas e renováveis.
P. Tanto os chillers quanto os sistemas VRF têm suas vantagens. Existem novas soluções que destacam a força de cada tipo de sistema?
Lee: as unidades individuais de chiller têm uma grande capacidade e esses sistemas podem ser personalizados quase sem limite de capacidade, mas têm a desvantagem de serem difíceis de controlar individualmente. Por outro lado, como o sistema Multi V VRF está conectado diretamente às unidades internas, é possível controlar livremente a vazão de refrigerante, tornando o controle individual bastante fácil. Mas há restrições na construção de um sistema de grande capacidade. A desvantagem dos sistemas VRF é a grande quantidade de espaço necessária para a instalação de um sistema de grande capacidade. Para compensar as deficiências de cada tipo de sistema, foram desenvolvidos os sistemas Multi V Water e o Chiller resfriado a ar. O Multi V Water é resfriado à pagua mas utiliza o método refrigerante do VRF, que facilita o gerenciamento do controle de espaços individuais, o que é normalmente difícil para sistemas chillers. Além disso, por ser um sistema de troca de calor resfriado à água que pode ser instalad dentro de edifícios, há menos limitações no que diz respeito ao espaço de instalação. Um chiller resfriado a ar também pode ser construído para um sistema de grande capacidade com a utilização de um método de troca de calor a ar. É relativamente mais fácil configurar e operar o sistema de ar condicionado do que com um sistema de refrigeração à água.
P. Existem casos em que um chiller e um sistema VRF são implementados em conjunto?
Seo: Em instalações usadas para diferentes propostas, chillers e VRFs podem ser usados em conjunto. Sistemas de chiller e VRF podem ser configurados em conjunto para quase todo tipo de instalação, incluindo hospitais, hotéis, e fábricas industriais. Recomenda-se o uso do chiller em áreas que requerem cargas de resfriamento de alta capacidade e do VRF em áreas comuns de escritório ou que não necessitam de grandes capacidades de carga. Na verdade, em um hospital de grande porte da Costa Rica, foi instalado um chiller para uma sala de operação onde a temperatura e a umidade devem se manter constantes, e o VRF foi instalado nos escritórios e salas de reunião.
Lee: No edifício corporativo em que trabalhamos, as áreas em que se encontram nossas mesas necessitam de aquecimento e resfriamento durante 8 horas por dia, durante o horário de trabalho. No entanto, a sala de conferências só requer controle climático quando há reuniões. Se ambas as salas forem atendidas apenas por um sistema chiller, a sala de conferências será aquecida e resfriada mesmo quando não for necessário, o que resultará em desperdício de energia. Para casos como este, é possível economizar energia utilizando um sistema chiller para o escritório e VRF para a sala de conferências. O LG Science Park e o centro de P&D da Changwon Smart Park Factory 1 na Coréia são exemplos de instalações que usam sistemas híbridos com chillers LG e sistemas VRF juntos.
Amostra de projeto HVAC híbrido com Chillers LG e sistema VRF
P. Qual Mercado ou tipo de instalação geralmente escolhe chillers ou sistemas VRF?
Seo: o VRF está se tornando mais popular em instalações comerciais e residenciais, mas os chillers ainda são muito mais comuns em grandes instalações, como aeroportos, fábricas e grandes hotéis. Em edifícios que requerem grande carga de calor, os produtos chiller são mais comuns. Além disso, os chillers são predominantemente preferidos para aplicações de processamento de fábrica. Depende, mas acredito que chillers são escolhidos para projetos que requerem uma capacidade de 3-400RT ou mais.
Lee: Os sistemas VRF são a solução preferida para instalações com múltiplas finalidades, como escolas, mercados, shopping centers, residências, escritórios, hospitais e outras instalações comerciais. Os sistemas VRF estão cada vez mais sendo implementados em instalações com aplicações que continuam a se expandir, como edifícios modulares. Embora o VRF fosse a escolha mais popular para edifícios pequenos, recentemente tornou-se popular também em edifícios de médio e grande porte. Nos últimos anos, as necessidades reais dos clientes, como unidades internas de purificação de ar, diversificação do fluxo de ar e tecnologias para limpeza do ar, têm impulsionado o desenvolvimento e o crescimento das aplicações VRF.
Decidir entre um sistema chiller e um VRF não é tarefa fácil. Por isso procuramos a opinião de especialistas para ouvir os dois lados da história. Esperamos que este debate tenha ajudado você a entender melhor estas tecnologias e a compreender qual tipo de instalação beneficiaria suas instalações.
Assista ao vídeo completo.
* Produtos e soluções podem variar de acordo com o país e condições de operação.
Por favor clique em “SAIBA MAIS” no anúncio abaixo para falar com nosso escritório local da LG e receber mais informações sobre soluções e produtos.