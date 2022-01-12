Debate entre Especialistas:Chiller ou VRF

Lee: Quando comparamos apenas o custo dos equipamentos do produto, o investimento inicial é, na verdade, semelhante. No entanto, como o sistema VRF não requer custos de instalação de equipamentos adicionais, incluindo tubulações de água e sistemas de controle automatizados, o investimento inicial é relativamente baixo.



Também acredito que o VRF é mais competitivo quando se trata de custos operacionais. Se compararmos os custos operacionais de um VRF resfriado a ar com um chiller resfriado à água, os dois sistemas são semelhantes. O sistema chiller pode até ter um desempenho melhor quando se trata de custos, dependendo da estação do ano. No entanto, o VRF pode ser mais vantajoso quando consideramos os custos operacionais do equipamento de ar condicionado conectado ao chiller, bem como os equipamentos adicionais como bombas, torres de resfiamento e FCUs.



Claro que, quando se trata de um sistema VRF resfriado à água, os custos adicionais de um equipamento como o chiller também devem ser levados em consideração. No entanto, até mesmo neste cenário, um sistema VRF resfriado à água pode economizar energia quando projetado para gerenciar taxas de fluxo de refrigerante e taxas de fluxo variáveis para controlar unidades internas de forma individual ou implementando sistemas adicionais para controlar bombas e fluxo de água. Portanto, os custos reais de operação de sistemas VRF resfriados à água podem ser considerados inferiores ao dos chillers.



Seo: o investimento inicial de um sistema chiller resfriado à água é maior do que o de um sistema VRF porque ele requer equipamentos adicionais como torres de resfriamento, bombas e unidades de tratamento de ar. No entanto, a eficiência de um chiller resfriado à água pode ser até duas vezes melhor do que a de um VRF ou chiller resfriado a ar, e pode ser usado para uma ampla gama de aplicações. Embora alguns possam argumentar que as torres de resfriamento e bombas também consomem energia, acredito que esses custos são insignificantes quando comparados aos custos operacionais do sistema chiller em geral.



No mercado de climatização, não apenas precisamos considerar os custos operacionais, como também ponderar fatores como conforto, eficiência, viabilidade, conveniência e manutenção dos processos existentes. Sendo assim, acredito que chillers e sistemas VRF são competitivos em projetos de até 500RT em escala. Sou responsável pelo mercado latino-americano e, nesta região, chillers são geralmente escolhidos para projetos de 500RT ou mais, devido a questões como instalação, custos operacionais e outros fatores.