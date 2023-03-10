Erros Comuns na Instalação de Sistemas de Climatização

A localização da unidade externa do sistema HVAC é fundamental para o desempenho do sistema geral. Colocar uma unidade externa em uma área cercada ou lotada pode levar a áreas quentes e frias em toda a casa ou até mesmo representar um risco à segurança. Cobrir ou deixar as unidades em áreas quentes e ensolaradas causará danos potenciais ao sistema e diminuirá a eficiência. Assim como cada um de nós precisa de seu próprio espaço pessoal para realizar tarefas com sucesso, uma unidade HVAC externa precisa de espaço aberto para executar suas funções ao máximo.*

* A LG não se responsabiliza por quaisquer problemas causados pela não conformidade com as diretrizes de instalação.