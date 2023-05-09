Esquadrão 2023 LG

No dia 20 de junho, recebemos em nosso LG Business Solutions Center, localizado na Cidade do Panamá, a visita dos embaixadores da marca na categoria Ar Condicionado do Brasil. Esses embaixadores são formadores de opinião e representam um pilar muito importante para a unidade de negócios de ar condicionado da subsidiária brasileira, especificamente encarregados de promover projetos da linha comercial leve. Dentro da linha de produtos que a LG tem para esse tipo de projeto estão: Multi V S, Multi Split, Comercial Leve (1:1)

Em pé (da esquerda para a direita): Carlos Djones, Léo Guimarães, Pedro Ribeiro, Kleber França, Arthur Lyra, Job Ney.

Sentados (da esquerda para a direita): Roberto Utida, Deivi Homem, Saulo Maia, Rodrigo Rofran, Michael Carvalho.

Dentro da programação, o time do Esquadrão aproveitou para conhecer as novas instalações da LG no Panamá, LG Business Solutions Center; onde as principais soluções de Ar Condicionado Comercial LG foram demonstradas na teórica e na prática.