LG Business Solutions apresenta novidades em climatização durante evento em SP

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Empresa abordou a Inteligência Artificial em suas soluções ao reunir instaladores e projetistas de todo o Brasil no LG Business Solutions Center, maior showroom da América Latina
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Palco do evento no LG Business Solutions Center, em São Paulo. Crédito: Divulgação/LG
São Paulo, 29 de setembro de 2023 – A LG Business Solutions, segmento da empresa com foco no mercado empresarial, reuniu mais de 160 instaladores e projetistas de todo o Brasil para demostrar as inovações da marca no mercado de HVAC e ar-condicionado comercial. O foco do encontro foram as soluções em Chiller e VRF (Variable Refrigerant Flow, ou Vazão de Refrigerante Variável).
O encontro realizado no LG Business Solutions Center, maior showroom da América Latina, foi uma grande oportunidade para os convidados conhecerem o extenso portfólio da LG para a área de refrigeração de grandes espaços, como hotéis, hospitais e indústrias. Além disso, os presentes participaram de uma palestra especial sobre Inteligência Artificial com Ronaldo Lemos, advogado especializado em tecnologia, colunista da Folha de São Paulo e da Globonews, eleito em 2015 pelo Fórum Econômico Mundial como um dos "Jovens Líderes Globais".
"A LG Business Solutions tem diversas soluções em refrigeração personalizadas para os mais diversos ambientes e que podem ser adaptados inclusive para espaços residenciais. Além da qualidade incontestável e reconhecida pelo mercado e pelos consumidores, nossos produtos contam ainda com as mais modernas tecnologias eficiência energética”, afirma Rodrigo Fiani, vice-presidente de vendas B2B da LG.
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Bruno Giovanni, gerente comercial da LG, fala para mais de 160 instaladores e projetistas de todo o Brasil.
Crédito: Divulgação/LG
Conheça as soluções da LG em refrigeração comercial:
Inverter Scroll Chiller:
O Chiller possui desempenho impressionante e um design compacto que ocupa menos espaço do que outros modelos de sua classe, proporcionando aos clientes maior flexibilidade de instalação. A solução utiliza a avançada tecnologia inverter da LG para obter um alto nível de eficiência operacional.
LG MULTI V:
Combina tecnologias avançadas para climatização comercial e residencial. O aparelho traz o Compressor Ultimate Inverter, que proporciona a máxima eficiência energética e minimiza os custos operacionais, enquanto a Função Dual Sensing detecta a umidade e a temperatura para melhorar a eficiência da operação.
ERV:
Premiada pela primeira vez, a solução realiza a renovação do ar interno pelo ar filtrado limpo do lado de fora e é equipado com um trocador de calor que diminui significativamente a perda de ar quente, ajudando também a reduzir os custos de aquecimento e resfriamento. Além disso, quando conectado a um sistema de ar-condicionado, ele gerencia o consumo de energia e a qualidade do ar interno para garantir conforto ideal e operação eficiente.
Teto Inverter:
Aparelho revolucionário e perfeito para todos os ambientes, sejam eles restaurantes, escolas, lojas ou academias, agora com opção de conexão Wi-fi. Com design pensado para ser moderno e funcional, o produto possui Black Fin, uma camada hidrofílica na serpentina da condensadora que proporciona maior resistência à corrosãoocasionada pela umidade e maresia, principalmente em regiões litorâneas, resultando melhor desempenho e maior durabilidade. Além disso, pode resfriar até 5ºC em até 10 minutos.
Cassete 1 Via:
Disponível nos sistemas VRF, Chiller, Multi Inverter, e também no modelo 1x1, é a grande admiração dos entusiastas e profissionais da área de arquitetura e decoração, assim como os consumidores que procuram um ar-condicionado premium, sofisticado, com design diferenciado e ainda com a menor altura do mercado, de 13,2cm.
Cassete 4 Vias:
Disponível nos sistemas VRF, Chiller, Multi Inverter e no modelo 1x1, traz grande encanto aos profissionais de arquitetura e design pois é um aparelho de fácil instalação e manutenção com design elegante e discreto que se adere ao ambiente, além de ter baixo ruído enquanto está em uso.
Multi Inverter:
A condensadora tri-slip possuí um design compacto, o que otimiza seu espaço de instalação e tem uma potência que pode chegar até 30.000 BTUs. Com o alcance de da sua potência traz uma climatização eficiente, garantindo a climatização de até cinco ambientes internos com apenas uma unidade externa. Além disso, todas as unidades internas conectados à condensadora podem ser controladas via celular através do aplicativo ThinQ.
Round Cassete:
Disponível nas linhas VRF e 1:1, o aparelho possui design elegante arredondado, que torna o espaço mais luxuoso, aconchegante e convidativo. Além de ser compacto, clean e elegante, o Round Cassete LG é flexível e eficiente, garantindo um melhor fluxo de ar, resfriando uma ampla área de maneira uniforme, devido ao seu formato redondo.
Para mais informações sobre as soluções em refrigeração da LG, acesse o site http://www.lg.com/br/business/ar-condicionado