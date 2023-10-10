LG Business Solutions apresenta novidades em climatização durante evento em SP

São Paulo, 29 de setembro de 2023 – A LG Business Solutions, segmento da empresa com foco no mercado empresarial, reuniu mais de 160 instaladores e projetistas de todo o Brasil para demostrar as inovações da marca no mercado de HVAC e ar-condicionado comercial. O foco do encontro foram as soluções em Chiller e VRF (Variable Refrigerant Flow, ou Vazão de Refrigerante Variável).

O encontro realizado no LG Business Solutions Center, maior showroom da América Latina, foi uma grande oportunidade para os convidados conhecerem o extenso portfólio da LG para a área de refrigeração de grandes espaços, como hotéis, hospitais e indústrias. Além disso, os presentes participaram de uma palestra especial sobre Inteligência Artificial com Ronaldo Lemos, advogado especializado em tecnologia, colunista da Folha de São Paulo e da Globonews, eleito em 2015 pelo Fórum Econômico Mundial como um dos "Jovens Líderes Globais".

"A LG Business Solutions tem diversas soluções em refrigeração personalizadas para os mais diversos ambientes e que podem ser adaptados inclusive para espaços residenciais. Além da qualidade incontestável e reconhecida pelo mercado e pelos consumidores, nossos produtos contam ainda com as mais modernas tecnologias eficiência energética”, afirma Rodrigo Fiani, vice-presidente de vendas B2B da LG.