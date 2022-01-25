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Guia de Chillers para Iniciantes1

Guia de Chillers para Iniciantes

01/25/2022

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Os sistemas de HVAC têm um papel importante no nosso dia a dia. Eles nos mantêm frescos no calor do verão e aquecidos no frio do inverno, tornando os ambientes mais confortáveis. Todos somos familiarizados com as unidades de ar condicionado que vemos em nossas casas e escritórios, mas em uma escala bem maior, torna-se necessário melhorar o custo-benefício do processo de refrigeração. É aqui que os chillers tornam-se uma parte tão importante de um sistema de HVAC. Edifícios grandes, como fábricas, torres de escritórios e shoppings, geram muito calor durante as operações diárias e este calor deve ser removido para manter os ocupantes confortáveis e os equipamentos operando com segurança. Agora é hora de mergulhar e descobrir mais sobre o mundo dos chillers.

Os Fundamentos do Chiller

Assim como o ar condicionado em sua casa, os chillers usam gás refrigerante para mover o calor desnecessário entre o evaporador e o condensador. Este processo resfria a água e ela circula por todo o edifício para atrair o calor indesejado e removê-lo. Este calor então retorna ao evaporador e o condensador então o envia para uma torre ou bobina de resfriamento para remover o calor do sistema. O procedimento em si pode parecer simples, mas essas poderosas máquinas são capazes de resfriar espaços muito grandes e economizar muito dinheiro e recursos no processo.

 

 

 

Tipos de Chillers

Há dois tipos de chillers, o refrigerado a ar e o refrigerado a água, dependendo do tipo de condensador. Quais são as principais diferenças entre esses tipos de chiller? Vamos dar uma olhada nelas agora. O condensador no chiller refrigerado a ar é resfriado pelo ar do ambiente. Estes sistemas são ideais para instalações com infraestrutura e restrições ambientais ou em locais onde o acesso à água é limitado. Também são geralmente instalados em áreas externas, já que requerem acesso ao ar do ambiente. Os chillers refrigerados a água são normalmente muito maiores que os chillers a ar e seus condensadores são conectados a uma torre de água para resfriamento. Eles também são mais vantajosos em instalações que requerem constante operação de alto desempenho. Um chiller refrigerado a água pode operar com alto desempenho independentemente da temperatura ambiente já que a temperatura é regulada na torre de água e não é afetada pelo ambiente externo. E existe um outro tipo, chamado chiller por absorção. Os chillers por absorção de água utilizam o ciclo de refrigeração por absorção e não possuem um compressor mecânico envolvido no ciclo de refrigeração. Os chillers por absorção utilizam o calor residual de outros equipamentos e processos para refrigerar a água e fornecer resfriamento. Sem o compressor envolvido, estes chillers podem operar com maior custo-benefício e de maneira mais silenciosa. Existem diversos tipos de chillers e cada um oferece benefícios únicos para o ambiente de instalação.

Fazendo a Escolha Certa ao Selecionar um Chiller

Agora que sabemos um pouco mais sobre os diferentes tipos de chillers, como decidimos qual é o melhor para nossa instalação?

1. O primeiro passo é determinar a carga de calor da instalação para garantir que o chiller tenha uma capacidade alta o suficiente para atender às suas necessidades.
2. Em seguida, deve-se verificar a meta de temperatura necessária, a taxa de fluxo necessária e que tipo de refrigerante o sistema deve utilizar.
3. Depois de determinar estes fatores, deve-se verificar o ambiente de instalação. O chiller deverá ser instalado no ambiente interno ou externo? Considere o desempenho de cada modelo de chiller baseando-se na capacidade para se certificar de que eles atendem à temperatura mínima de suprimento de água gelada.
4. Em seguida, deve-se verificar o desempenho geral da bomba do chiller para garantir que ela atenda alguns requisitos, como atender à pressão adequada para fornecer o fluxo de ar necessário.
Os demais fatores a serem considerados também são relacionados ao ambiente de instalação e incluem elementos como fonte de alimentação, soluções de controle abrangentes, impactos de instalação, etc. É preciso também se certificar de que o fabricante é capaz de fornecer serviços suficientes em sua região.

Um Chiller LG para cada Cliente.

Para atender às diversas necessidades dos clientes, a LG oferece chillers de diversos tipos, que são os chillers centrífugos, chillers de parafuso, chillers scroll e chillers por absorção.

Chiller Centrífugo

Os chillers Centrífugos LG com ciclo de compressão de dois estágios oferecem eficiência otimizada e menores custos de operação quando comparados a chillers com apenas um estágio de compressão. Eles também estão disponíveis em modelos sem óleo e podem ser instalados com uma estrutura modular para maior liberdade na instalação.

Chiller de Parafuso refrigerado a Água

Chillers de parafuso refrigerados a água da LG têm um evaporador de carga altamente eficiente e sistema de recuperação de óleo para uma operação segura e confiável.

Chiller de Parafuso refrigerado a Ar

Os chillers de Parafuso refrigerados a água da LG são equipados com trocadores de calor resistentes à corrosão, condensadores de alta eficiência, e aletas largas de lanternim para transferência de calor aprimorada.

Chiller Scroll Refrigerado a Ar

O chiller scroll inverter refrigerado a ar da LG possui um Compressor Inverter Duplo com injeção de vapor que oferece uma taxa de operação mais ampla e fornece fluxo de refrigerante otimizado em temperatura ambiente baixa.

Chiller por Absorção

Os chillers por absorção – queima direta da LG utilizam água como refrigerante para um sistema mais eficiente e sustentável. Os chillers por absorção da LG também estão presentes em soluções de água quente, vapor e várias fontes de calor. Realmente existe uma solução para cada necessidade do cliente na linha de chillers LG.

Cada cliente tem um conjunto único de necessidades e existe um chiller que pode atender a essas necessidades. Compreender melhor os chillers vai ajudar no processo de decisão e garantir a escolha do chiller adequado para sua instalação. Felizmente, agora você tem o poder de escolher o chiller ideal para quaisquer que sejam suas necessidades.

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*Produtos e soluções podem variar de acordo com o país e condições de operação. Por favor clique no botão “CONTATO PARA COMPRAR” abaixo para falar com nosso escritório local da LG e receber mais informações sobre soluções e produtos.

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