HVAC Residencial VS Comercial: Um Tour Online

Em um apartamento residencial, cada unidade habitacional geralmente tem seu próprio sistema de HVAC independente que lida com aquecimento e resfriamento. A unidade externa do sistema de HVAC precisa ser compacta para caber em ambientes de instalação menores. O Multi V S LG é a solução ideal para apartamentos individuais devido ao seu formato compacto e leve que oferece vantagens quando se trata de desempenho e design. Com Dual Sensing Control, esta solução é capaz de detectar a temperatura e umidade para um controle de temperatura mais eficaz e confortável. Uma única unidade externa pode operar múltiplas unidades internas no apartamento, que podem ser controladas remotamente com a conectividade ThinQ.



A solução Therma V utiliza energia nova e renovável para oferecer aquecimento, resfriamento e água quente.