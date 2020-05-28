Cassetes de purificação do ar da LG para interiores mais saudáveis

A LG implementou um potente processo de filtragem de 4 passos para assegurar um ambiente interior saudável. O kit de filtragem de 4 passos inclui um pré-filtro, uma fase de eletrificação das poeiras e um filtro desodorizante. O pré-filtro possui uma estrutura multicamadas que remove as partículas de poeiras de maiores dimensões. Depois de passar pelo pré-filtro, o ar é tratado por eletrificação das poeiras num segundo passo, utilizando a força eletrostática para remover meticulosamente as partículas. No terceiro passo, é implementado um filtro de poeiras ultrafino para remover 99,9% das partículas PM1.0. Finalmente, o filtro desodorizante remove os odores e os gases prejudiciais do ar graças à tecnologia de absorção de gás. Este completo kit de filtragem é compacto e está implementado no interior da unidade de cassete interior, pelo que a instalação do kit não tem impacto nas dimensões gerais da unidade em si. Este robusto sistema de filtragem faz com que as cassetes de purificação de 1 e 4 vias sejam ideais para escolas e instalações de saúde, onde as pessoas estão mais vulneráveis à poluição por partículas de poeiras, assim como para restaurantes e lojas, onde pode haver uma elevada concentração de pessoas. O kit de filtragem pode também ser removido, facilitando a limpeza e manutenção. Além disso, com a conectividade ThinQ, o processo de filtragem pode ser monitorizado de forma prática e em tempo real a partir de qualquer lugar.

A conectividade ThinQ torna mais prática a monitorização da qualidade do ar em tempo real.