LG fascina visitantes da AHR 2020

O ponto alto da AHR 2020 para a LG foi ter recebido o Prémio de Inovação 2020 AHR para a sua solução Hydro Kit. O LG Hydro Kit é um permutador de calor interior para os sistemas VRF LG, capaz de transferir energia de aquecimento ou de refrigeração emitida pelo processo de ar condicionado para disponibilizar água quente com a eficiência dos sistemas de recuperação de calor e bomba de calor da LG. As capacidades reduzidas de 42 000 e 96 000 Btu/h permite aos proprietários domésticos beneficiar da eficiência de aquecimento e refrigeração que anteriormente apenas estavam disponíveis em instalações comerciais de maiores dimensões. As temperaturas de saída de 5-25 °C para refrigeração e 20-50 °C para aquecimento tornam a solução Hydro Kit adequada a uma ampla gama de aplicações residenciais.





Todos os anos, a AHR constitui um palco global para a apresentação das nossas soluções inovadoras e a AHR 2020 não foi diferente. Temos muito orgulho no nosso premiado LG Hydro Kit e em poder oferecer aos nossos clientes novas formas de usufruírem dos benefícios de soluções LG eficientes e intuitivas. Esperamos vê-lo também no próximo ano na AHR!

* Os produtos e soluções poderão variar consoante o país e as condições operacionais.

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