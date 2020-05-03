LG fascina visitantes da AHR 2020

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AHR Expo 2020, a maior convenção e conferência de AVAC do mundo teve lugar entre 3 e 5 de fevereiro em Orlando, Florida. A exposição atrai milhares de expositores e profissionais de todo o mundo, e constitui uma plataforma para o intercâmbio de ideias que promove as mais recentes inovações da indústria. A LG Electronics também aproveitou para apresentar a sua extensa gama de soluções de AVAC comerciais, leves e residenciais para 2020 na AHR. Além disso, a LG foi premiada com o exclusivo Prémio de Inovação 2020 AHR por uma das suas inovações, como falaremos mais adiante.
O stand da LG na AHR 2020 constava de uma ampla gama de Soluções LG
Integração expansível no centro da AHR para a LG
Além de apresentar outros produtos de vanguarda, como a solução VRF Multi V, a LG apresentou o seu Kit de Comunicação de Bobina que permite uma integração simples das unidades de condensação Smart Inverter com bobinas de terceiros. Esta aplicação permite à LG alargar as vantagens oferecidas aos clientes através da ligação a sistemas de climatização AHU ou fornos de terceiros e pré-existentes para sistemas leves e residenciais. Estas vantagens incluem a compatibilidade com termóstatos de terceiros e a gama da LG de soluções de controlo completas e intuitivas.
A Unidade Interior de consola da LG oferece uma solução flexível para aquecimento e refrigeração residenciais.
Uma maior integração de sistemas oferece mais vantagens para os clientes
A LG também apresentou uma gama completa de soluções. A Unidade Interior de Consola da LG foi lançada na AHR 2020 como a solução ideal para aquecer, arrefecer e desumidificar. Este produto oferece configurações individuais e de zona múltipla, e é ideal para ambientes com tetos altos ou inclinados. A Unidade Interior de Consola é compatível com os sistemas de controlo LG ThinQ, que fazem com que encaixe naturalmente num ecossistema de casa inteligente a partir de qualquer lugar através de dispositivos móveis. A solução de sistemas de climatização exteriores para telhado LG Rooftop Dedicated Outdoor Air Systems (RT DOAS) foi também incluída na AHS com uma ampla gama de capacidades até 70 toneladas. As unidades DOAS foram redesenhadas para aquecimento, refrigeração e desumidificação com 100% de ar exterior, oferecendo uma climatização automática e precisa, e controlo do ar de entrada. A precisão do controlo é conseguida através de compressores Scroll Inverter melhorados que reduzem os custos energéticos, melhoram a eficiência energética e reduzem a emissão de ruído. O Kit de Conversão LG AHU foi outra solução apresentada na AHR que alarga as vantagens dos clientes através de integração de terceiros. O Kit de Conversão AHU permite que sistemas de climatização (AHU) de terceiros sejam facilmente conectados aos sistemas VRF LG Multi V. Esta aplicação é ideal para ambientes comerciais com códigos específicos que requerem capacidades e especificações que vão além das soluções disponibilizadas pela LG. O Kit de Conversão AHU inclui o Kit LG Electronic Expansion Value (EEV) e o Kit de Comunicação, e permite a todos os clientes beneficiar da eficiência do sistema LG VRF.
O novo e premiado LG Hydro Kit disponibiliza água quente com recuperação de calor para aplicações residenciais.
O prémio vai para…
O ponto alto da AHR 2020 para a LG foi ter recebido o Prémio de Inovação 2020 AHR para a sua solução Hydro Kit. O LG Hydro Kit é um permutador de calor interior para os sistemas VRF LG, capaz de transferir energia de aquecimento ou de refrigeração emitida pelo processo de ar condicionado para disponibilizar água quente com a eficiência dos sistemas de recuperação de calor e bomba de calor da LG. As capacidades reduzidas de 42 000 e 96 000 Btu/h permite aos proprietários domésticos beneficiar da eficiência de aquecimento e refrigeração que anteriormente apenas estavam disponíveis em instalações comerciais de maiores dimensões. As temperaturas de saída de 5-25 °C para refrigeração e 20-50 °C para aquecimento tornam a solução Hydro Kit adequada a uma ampla gama de aplicações residenciais.
Todos os anos, a AHR constitui um palco global para a apresentação das nossas soluções inovadoras e a AHR 2020 não foi diferente. Temos muito orgulho no nosso premiado LG Hydro Kit e em poder oferecer aos nossos clientes novas formas de usufruírem dos benefícios de soluções LG eficientes e intuitivas. Esperamos vê-lo também no próximo ano na AHR!
* Os produtos e soluções poderão variar consoante o país e as condições operacionais.
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