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Monitoramento e Controle de QAI com a LG de A a Z
O ar que respiramos é essencial e é um fator significante para nossa saúde. É por isso que a LG acredita que ar limpo deve ser uma prioridade. Dito isto, um ambiente interno ideal não só deve oferecer conforto e comodidade, como também promover ar interno saudável. Por esta razão, a LG introduziu soluções avançadas em ventilação e kits de purificação de ar que podem ser implementados nos Cassetes 1-Via, 4-Vias e nos Round Cassetes, assim como purificadores independentes.
Embora a qualidade do ar interno seja crucial para gerar um ambiente confortável, não é fácil para as pessoas notarem a qualidade do ar. Além disso, a sensibilidade à qualidade do ar é significativamente diferente de pessoa para pessoa em comparação com o conforto térmico, barulho e iluminação. Portanto, a solução em monitoramento e controle é vital para gerenciar a QAI (Qualidade do Ar Interno).
Sabe-se que equipamentos HVAC precisam de um Sistema de Controle para regular as operações de aquecimento ou de sistemas de ar condicionado. O mesmo acontece para soluções em purificação e ventilação. O Sistema de Controle em ventilação e purificação do ar permite comodidade em controle e monitoramento e variam de controles individuais de pequena escala a controles centrais de grande escala projetados para edifícios inteiros. Além disso, a implementação de sensores de CO2 e de poeira fina são uma parte importante na qualidade geral do ar em edifícios.
Embora o controle integrado do sistema seja essencial, o monitoramento em tempo real é inestimável para garantir a qualidade do ar interno. As soluções em purificação de ar da LG oferecem monitoramento em tempo real com precisão através de painéis touch e telas de exibição em uma ampla variedade de sistemas de controle. No caso das soluções Cassete LG, uma luz LED na frente do painel da unidade indica o status da qualidade do ar. Quanto ao controle de soluções de ventilação, diversos sensores desempenham um papel significante no monitoramento dos níveis de qualidade do ar interno. O sensor de CO2 detecta o nível de CO2 no ambiente de forma que os usuários possam monitorá-los no controle remoto com fio, e o ERV controla a velocidade do ventilador automaticamente de acordo com os níveis detectados.
Controle WiFi com ThinQ
O módulo Wi-Fi também permite o controle e monitoramento da qualidade do ar em ambientes fechados a qualquer momento e de qualquer lugar através do aplicativo ThinQ. Junto ao aplicativo, o módulo Wi-Fi torna o uso mais conveniente com a conectividade e operação do Kit de Purificação. O usuário pode simplesmente ligar ou desligar a purificação de ar ou ventilação através do seu dispositivo móvel. Além disso, é possível monitorar a qualidade do ar e a concentração de diferentes partículas de poeira fina em tempo real e exibir o histórico do dia ou até do ano através do dispositivo móvel.
* O módulo Wi-Fi (PWFMDD200) é um acessório adquirido separadamente.
Controle Individual
A qualidade do ar interno pode ser monitorada em tempo real com o Standard Remote Controller III sem a necessidade de um dispositivo de exibição adicional. Esta opção resulta em economia de custos e espaço. Cassetes com kits de purificação de ar requerem dispositivos adicionais de exibição para monitorar material particulado ou níveis de CO2 do ambiente interno.
Os controles remotos individuais exibem a qualidade geral do ar (Boa, Moderada, Ruim, etc.) bem como os níveis de cada tipo de partícula de poeira, incluindo MP 10, MP 2,5 e MP 1. A cor e o status exibidos correspondem à qualidade do ar interno e são baseadas no índice de qualidade do ar seguido na região ou país correspondente. Além disso, a solução ERV LG também monitora a concentração de CO2 enquanto ventila o ar. O nível de CO2 é um dos indicadores da qualidade do ar em ambientes fechados.
Controle Central
O Controle Central que abrange vários tipos de dispositivos HVAC, incluindo condicionadores de ar, AHU e ERV, facilita a configuração do gerenciamento de operações para cada unidade interna. Tanto o AC Smart 5 quanto o ACP 5 monitoram os níveis de poeira fina, ativam e desativam a função de purificação de ar e exibem a atividade de purificação do ar de cada unidade interna. O usuário pode visualizar a concentração média de cada material particulado em todo o edifício e verificar a leitura da qualidade do ar de cada unidade. Além disso, também é possível acompanhar as tendências da qualidade do ar interno e a planilha em Excel do relatório de tendências da qualidade do ar de saída.
O controle de purificação do ar também é disponibilizado através do controle central. Para controlar os purificadores de ar, no entanto, é necessário um gateway PI485 separado.
Os controles centrais exibem todas as unidades internas e purificadores de ar conectados. Eles podem controlar a operação de cada unidade e monitorar as condições de qualidade do ar bem como os níveis de cada partícula de poeira nos espaços. Os controles centrais (ACP 5, AC Smart 5) não requerem nenhum software adicional e podem ser acessados pelo Google Chrome já que são baseados em HTML5. Após a atribuição de um endereço IP estático, o controle central também pode ser acessado via smartphone de qualquer lugar e a qualquer hora. Todas as funções do controle central podem ser acessadas através do smartphone.
Quando se trata de qualidade do ar interno, os sistemas de climatização da LG oferecem soluções completas em gerenciamento com sistemas avançados de filtragem e ventilação. Como parte crucial do gerenciamento de QAI, seus sistemas de controle oferecem um nível adicional de gerenciamento da qualidade do ar, tornando o seu monitoramento e o controle do sistema mais convenientes e completos. Com monitoramento preciso, controle individual de unidades e amplo controle de todo o sistema, as soluções em controle da LG abrangem uma grande variedade de aplicações e ambientes para todos os clientes.
* Produtos e soluções podem variar de acordo com o país e condições de operação.
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