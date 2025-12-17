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Multi Split Inverter, até 36.000 BTU/h, Quente/Frio, 220V
Todas as especificações
CARACTERÍSTICAS
Função auto diagnóstico
Sim
Partida suave
Sim
Função Teste
Sim
Operação Noturna
Sim
Verificação de erro da fiação elétrica
Sim
Controle de pico
Sim
Modo de bloqueio
Sim
UNIDADE EXTERNA
Capacidade-Resfriamento (Mín. - Máx.) (kW)
1,06 - 7,33
Capacidade-Resfriamento (Mín. - Máx.) (Kcal/h)
900 - 6.300
Capacidade-Resfriamento (Mín. - Máx.) (Btu/h)
3.600 - 25.000
Capacidade-Aquecimento (Mín. - Máx.) (kW)
1,17 - 7,77
Capacidade-Aquecimento (Mín. - Máx.) (Kcal/h)
1.000 - 6.700
Capacidade-Aquecimento (Mín. - Máx.) (Btu/h)
4.000 - 26.500
Potência-Resfriamento (Mín. - Máx.) (kW)
0,26 - 2,17
SEER / SCOP (Wh/Wh)
7,30 / 4,21
Corrente-Resfriamento (Mín. - Máx.) (A)
1,2 - 10,0
Corrente-Aquecimento (Mín. - Máx.) (A)
1,2 - 11,0
Conexões Elétricas-Cabo de Energia (inclui terra) (Nº. x mm2 (AWG))
3C x 2,5 (12)
Combinação-Soma das Capacidades (Btu/h)
36
Combinação-Número de Evaporadoras (EA)
3
Cor do Chassi
Cinza Morno
Dimensões-L x A x P (mm)
870 × 655 × 320
Peso (kg)
45
Compressor-Tipo
Duplo Rotativo BLDC
Compressor-Potência do Motor (W x Nº.)
1.500 (a 60Hz) x 1
Gás Refrigerante-Tipo
R410A
Gás Refrigerante-Pré-carga (g)
1.7
Gás Refrigerante-Comprimento da Tubulação sem Carga (m)
22.5
Gás Refrigerante-Volume Adicional de Carga (m)
20
Gás Refrigerante-Controle
Válvula de Expansão Eletrônica
Ventilador-Tipo
Propulsor
Ventilador-Taxa de Fluxo de Ar (m3/min x Nº.)
50 x 1
Motor do Ventilador-Tipo
BLDC
Motor do Ventilador-Saída (W x Nº.)
85,4 x 1
Conexões da Tubulação-Gás (Diâmetro Externo) (mm(inch) x Nº.)
Ø 9,52 (3/8) x 3
Comprimento da Tubulação-Total (Máxima) (m)
50
Comprimento da Tubulação-Cada Evaporadora (Máxima) (m)
25
Desnível Máximo-Condensadora - Evaporadora (Máximo) (m)
15
Desnível Máximo-Evaporadora - Evaporadora (Máximo) (m)
7.5
Faixa de Operação (Temperatura Externa)-Resfriamento (Mínimo - Máximo) (℃BS)
-10 a 48
Faixa de Operação (Temperatura Externa)-Aquecimento (Mínimo - Máximo) (℃ BU)
-18 a 18