Nova UV Nanobox LG

A chegada do COVID-19 e seu impacto em nossas vidas enfatizou a importância da qualidade do ar. A tendência em aprimorar os ambientes internos não tem relação apenas com conforto e comodidade, mas também com a qualidade do ar, que deve ser considerada. A qualidade do ar é medida pela concentração de poluentes, como gases, partículas de poeira e micróbios. De acordo com a norma ASHRAE 62.1, se a concentração desses poluentes em um espaço exceder determinado nível, a qualidade do ar é considerada ruim e pode afetar os ocupantes negativamente. Além disso, soluções que controlem essas concentrações são essenciais.

A LG oferece diversas soluções para controle da qualidade do ar, desde purificadores de ar individuais, até kits de purificação de ar para VRF e unidades internas do tipo Cassete Single / Multi Split (exceto cassete 2-vias).

A Caixa de Filtragem UVnano é uma nova opção para unidades Duto de Média Pressão (Chassis M1, M2, M3), que é instalada na lateral de retorno de ar da unidade com o objetivo de purificar o ar em ambientes internos e melhorar sua qualidade. A Caixa de Filtragem UVnano foi lançada no início de 2022. Suas características serão introduzidas neste artigo.