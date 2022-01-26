Nuvem BECON LG Conduz Serviço de Manutenção de Sistemas HVAC

Os dados de cada sistema de HVAC são coletados de modo que todos os aspectos de cada sistema estejam disponíveis prontamente. Com todos os dados coletados, a nuvem BECON é capaz de utilizar a análise de big data para estimar o desempenho de cada sistema e localizar qualquer anormalidade ou problemas que ocorreram, fornecendo recursos de modelagem de energia personalizados. Essa análise também permite que a nuvem BECON preveja problemas que podem ocorrer com cada sistema no futuro. Uma vez que esses problemas forem identificados, os clientes são alertados e os engenheiros da LG podem começar a agir o mais rápido possível e limitar o tempo de inatividade, mantendo a eficiência ideal do sistema. O impacto geral da análise de dados em nuvem BECON baseada em IA otimiza o conforto e o consumo de energia ao mesmo tempo em que reduz o tempo de manutenção e minimiza as emissões de CO2.



As vantagens oferecidas pela manutenção LG através da nuvem BECON são claras. Esta oferta é uma escolha inteligente para manutenção simplificada e serviço de solução de problemas, oferecendo eficiência ideal de acesso remoto ao sistema.