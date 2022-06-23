O ERV LG traz o que há de melhor em Ventilação Residencial

Embora geralmente seja bom ter ar fresco circulando em sua casa, alérgenos, pólen e poeira fina tornam este conto de fadas um pouco mais complexo. É necessário filtrar estes poluentes nocivos do ar que entra em casa para melhorar as condições de vida em ambientes internos. Como o ERV assegura a passagem segura de ar interno enquanto impede a infiltração de contaminantes nocivos? O ERV Residencial tem filtros que eliminam a poeira fina do ar externo e tecnologia de higiene que remove germes do ar antes que sejam introduzidos em ambientes internos. A LG usa um pré-filtro para coletar partículas maiores e um filtro ePM₁ que inibe até 95% da poeira fina (0,3~1,0µm de tamanho) durante sua entrada no edifício.



*Capta 95% da poeira fina de 0.3㎛ de tamanho. Testado pelos Laboratórios de Conformidade da Coréia a uma temperatura de 23±5 graus Celsius com uma umidade relativa de 45±10 por cento.



A tecnologia UVnano da LG abrange o ar externo introduzido em ambientes internos. A luz UV quebra os vírus e bactérias a nível celular, aniquilando 99,99% daqueles que iriam passar pelo pré-filtro*. A eficácia do LG UV LED foi credenciada pelo instituto internacional de testes TUV Rhineland. Além disso, para garantir o fornecimento de ar saudável e limpo, a LG aplica um material de passagem de ar resistente a bactérias e mofo (EPS) e material resistente a mofo para o trocador de calor**

**Desempenho de resistência do molde do trocador de calor testado pelo Fiti Testing & Research Institute e certificado como grau 0. O teste foi conduzido em conformidade com ASTM G21-15, nas seguintes condições: 28-30℃, 85%RH ou mais, duração de 28 dias. Os resultados podem variar dependendo do ambiente. A resistência às bactérias da passagem de ar foi testada pelo pelo Fiti Testing & Research Institute com atividade antibacteriana certificada como R4.6 (cepa 1), R6.2 (cepa 2). O teste foi realizado em conformidade com o JIS Z 2801:2010, método de adesão de filme com as seguintes condições de teste: 35+/-1)℃, 90% UR por 24 horas. Os resultados podem variar dependendo do ambiente.



Por último, mas não menos importante, sensores duplos de poeira fina e um sensor de CO₂ permitem o monitoramento em tempo real da qualidade do ar interno. Essa abordagem multifacetada garante que o ERV residencial realize um trabalho completo, eliminando complicações da otimização da qualidade do ar interno.