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O ERV LG traz o que há de melhor em Ventilação Residencial
*NZEB: edifícios com necessidades quase nulas de energia, um edifício que tem um desempenho energético muito alto, cuja quantidade quase nula ou muito baixa de energia necessária deve ser coberta em grande parte por energia de fontes renováveis, incluindo energia de fontes renováveis produzida no local ou nas proximidades.
Ventilação com Economia de Energia
O ERV residencial usa um trocador de calor total que recupera o calor desperdiçado do ar de exaustão interno (ar de retorno) e troca seu calor sensível e latente pelo ar externo fresco de entrada, de modo que o ar externo fresco é pré-resfriado ou pré-aquecido a uma temperatura e umidade próximas às do ar interno. Os resultados do teste mostram que mais de 80% do ar de retorno aquecido pode ser recuperado sob condições de aquecimento ErP*
*Recupera até 85% de energia de aquecimento no modo Super Alto/Alto. O modelo de teste é o LZ-H015GBA6. Teste conduzido a uma temperatura interna de 20 graus Celsius (bulbo seco), 12°CWB e uma temperatura externa de 7 graus Celsius (bulbo seco) de acordo com a condição de aquecimento de ErP.
A economia de energia é alcançada não só pelo trocador de calor total altamente eficiente, mas também pela funcionalidade inteligente do ERV residencial. A funcionalidade de economia de energia controla e ajusta a operação do ERV Residencial para minimizar o tempo de execução e evitar operações desnecessárias quando as condições são favoráveis.
Ar mais Puro para uma Vida mais Saudável
Embora geralmente seja bom ter ar fresco circulando em sua casa, alérgenos, pólen e poeira fina tornam este conto de fadas um pouco mais complexo. É necessário filtrar estes poluentes nocivos do ar que entra em casa para melhorar as condições de vida em ambientes internos. Como o ERV assegura a passagem segura de ar interno enquanto impede a infiltração de contaminantes nocivos? O ERV Residencial tem filtros que eliminam a poeira fina do ar externo e tecnologia de higiene que remove germes do ar antes que sejam introduzidos em ambientes internos. A LG usa um pré-filtro para coletar partículas maiores e um filtro ePM₁ que inibe até 95% da poeira fina (0,3~1,0µm de tamanho) durante sua entrada no edifício.
*Capta 95% da poeira fina de 0.3㎛ de tamanho. Testado pelos Laboratórios de Conformidade da Coréia a uma temperatura de 23±5 graus Celsius com uma umidade relativa de 45±10 por cento.
A tecnologia UVnano da LG abrange o ar externo introduzido em ambientes internos. A luz UV quebra os vírus e bactérias a nível celular, aniquilando 99,99% daqueles que iriam passar pelo pré-filtro*. A eficácia do LG UV LED foi credenciada pelo instituto internacional de testes TUV Rhineland. Além disso, para garantir o fornecimento de ar saudável e limpo, a LG aplica um material de passagem de ar resistente a bactérias e mofo (EPS) e material resistente a mofo para o trocador de calor**
**Desempenho de resistência do molde do trocador de calor testado pelo Fiti Testing & Research Institute e certificado como grau 0. O teste foi conduzido em conformidade com ASTM G21-15, nas seguintes condições: 28-30℃, 85%RH ou mais, duração de 28 dias. Os resultados podem variar dependendo do ambiente. A resistência às bactérias da passagem de ar foi testada pelo pelo Fiti Testing & Research Institute com atividade antibacteriana certificada como R4.6 (cepa 1), R6.2 (cepa 2). O teste foi realizado em conformidade com o JIS Z 2801:2010, método de adesão de filme com as seguintes condições de teste: 35+/-1)℃, 90% UR por 24 horas. Os resultados podem variar dependendo do ambiente.
Por último, mas não menos importante, sensores duplos de poeira fina e um sensor de CO₂ permitem o monitoramento em tempo real da qualidade do ar interno. Essa abordagem multifacetada garante que o ERV residencial realize um trabalho completo, eliminando complicações da otimização da qualidade do ar interno.
Encontre Conforto na Praticidade
Monitorar os níveis de CO₂ é essencial para estabelecer condições ideais porque os níveis de CO₂ em ambientes internos é outro indicador da qualidade do ar. O ERV é calibrado para manter os níveis de CO₂ abaixo de 1000ppm – o padrão médico para a manutenção de um ambiente de nível saudável. Os usuários podem checar a qualidade do ar através do app ThinQ, do controle remoto com fio opcional ou de um controle smart compatível. De forma prática, o desempenho da ventilação é ajustado automaticamente de acordo com os níveis de CO₂ detectados pelo sensor de CO₂ incluído no sistema ERV.
A combinação de dois sensores de poeira fina promove a detecção em tempo real de partículas para determinar o desempenho do filtro. Quando o nível de concentração de poeira fina no ar introduzido na casa excede o padrão designado, uma notificação informa que é hora de substituir o filtro.
Em tempos modernos, para garantir condições de vida ideais, é necessário estar atento ao cuidado com a qualidade do ar. Esta questão ganhou destaque devido às mudanças climáticas e a um aumento geral de poluentes, particularmente nas grandes cidades. A culminação desses fatores e regulamentações relacionadas à eficiência energética provou a necessidade de desenvolvimento do NZEB. À medida que os projetos de construção NZEB continuam a surgir, a ventilação mecânica com eficiência energética que fornece ar fresco e minimiza a perda de energia também está se tornando essencial. O ERV Residencial LG é uma solução smart que permite que você mantenha ar fresco na sua casa sem se preocupar com a perda de energia.
*Produtos e soluções podem variar de acordo com o país e condições de operação. Por favor clique em “SAIBA MAIS” no anúncio abaixo para falar com nosso escritório local da LG e receber mais informações sobre soluções e produtos.