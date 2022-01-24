O LG HVAC Virtual Experience Leva o Showroom até Você

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Quando se trata de oferecer suporte a seus clientes e parceiros de HVAC, a LG se compromete a oferecer recursos às pessoas que precisam entender melhor as soluções de HVAC da LG e tomar as melhores decisões para suas casas e negócios. A iniciativa da LG de fornecer recursos úteis agora se tornou virtual com o lançamento do showroom interativo online LG HVAC Virtual Experience. O HVAC Virtual Experience da LG não só oferece informações aos clientes sobre suas últimas inovações, como também a oportunidade de visitar uma variedade de ambientes de instalação residencial e comercial, juntamente com informações detalhadas sobre as configurações dos sistemas e seus benefícios.
A Experiência Virtual
Esta nova plataforma virtual da LG foi criada para permitir que os clientes e profissionais da indústria tenham acesso fácil à navegação em diferentes instalações e aos produtos e soluções que otimizam cada ambiente. Visitantes do tour virtual podem entrar no site por seus computadores ou dispositivos móveis e selecionar diferentes categorias, incluindo Residential Apartment (Apartamento Residencial), Residential Villa (Vila Residencial), Office General (Escritório Geral), Office High-Rise (Escritório de Arranha-Céu), Retail (Varejo) e Hotel (mais segmentos serão atualizados). Ao clicar em uma categoria, os usuários podem navegar livremente por cada espaço de instalação e encontrar informações detalhadas sobre cada componente de cada sistema, como especificações, recursos, vídeos de produtos e estudos de caso. Ao aplicar os botões Airflow (Fluxo de Ar) e Piping (Tubulação), os visitantes podem visualizar claramente o fluxo de ar de cada unidade interna ou purificador de ar, bem como ver como a água e o refrigerante são direcionados através do sistema de tubulação. Eles podem até mesmo alternar entre os modos operacionais para observar como o fluxo de ar muda. Além disso, o LG HVAC Virtual Experience também oferece a oportunidade de visualizar o design dos produtos e como se encaixam no espaço de instalação. Este showroom virtual é realmente uma ferramenta inestimável para consumidores, designers e instaladores que procuram criar ambientes mais confortáveis, com estética e saudáveis.
O Efeito Virtual
Este envolvente recurso fornecido pela LG ajuda a melhorar a compressão dos produtos HVAC LG com o objetivo de permitir que os clientes e parceiros tomem decisões mais acertadas sobre os produtos que acabarão influenciando na eficiência geral, design e custos nas residências e negócios. O site de tour virtual também permite que a LG ofereça um serviço melhor, enquanto continua a economizar tempo e dinheiro dos clientes. “O LG Virtual HVAC Experience oferece uma maneira atraente de experimentar nossas soluções mais recentes, quando e onde você quiser,” explica James Lee, Chefe da Unidade de Negócios de Soluções em Ar Condicionado na LG Eletronics Home Appliance & Air Solution Company. A declaração do Sr.Lee demonstra o compromisso da LG em fornecer recursos poderosos por meio de plataformas úteis e intuitivas. Como sempre, a LG visa garantir o conforto do usuário, minimizando o impacto dos sistemas de HVAC no meio ambiente por meio de soluções sustentáveis.
*Com o LG Virtual HVAC Experience, os clientes podem otimizar qualquer espaço.
A LG tem oferecido soluções eficientes e de alto desempenho em HVAC pelo mundo por anos enquanto se esforça para fornecer serviços e recursos expressivos que mantêm os clientes e parceiros à frente do jogo em relação a tecnologias de HVAC. Visite o LG Virtual HVAC Experience para aproveitar ao máximo seus sistemas e espaços de HVAC.
*Produtos e soluções podem variar de acordo com o país e condições de operação. Por favor clique no botão “CONTATO PARA COMPRAR” abaixo para falar com nosso escritório local da LG e receber mais informações sobre soluções e produtos.