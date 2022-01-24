O LG HVAC Virtual Experience Leva o Showroom até Você

Esta nova plataforma virtual da LG foi criada para permitir que os clientes e profissionais da indústria tenham acesso fácil à navegação em diferentes instalações e aos produtos e soluções que otimizam cada ambiente. Visitantes do tour virtual podem entrar no site por seus computadores ou dispositivos móveis e selecionar diferentes categorias, incluindo Residential Apartment (Apartamento Residencial), Residential Villa (Vila Residencial), Office General (Escritório Geral), Office High-Rise (Escritório de Arranha-Céu), Retail (Varejo) e Hotel (mais segmentos serão atualizados). Ao clicar em uma categoria, os usuários podem navegar livremente por cada espaço de instalação e encontrar informações detalhadas sobre cada componente de cada sistema, como especificações, recursos, vídeos de produtos e estudos de caso. Ao aplicar os botões Airflow (Fluxo de Ar) e Piping (Tubulação), os visitantes podem visualizar claramente o fluxo de ar de cada unidade interna ou purificador de ar, bem como ver como a água e o refrigerante são direcionados através do sistema de tubulação. Eles podem até mesmo alternar entre os modos operacionais para observar como o fluxo de ar muda. Além disso, o LG HVAC Virtual Experience também oferece a oportunidade de visualizar o design dos produtos e como se encaixam no espaço de instalação. Este showroom virtual é realmente uma ferramenta inestimável para consumidores, designers e instaladores que procuram criar ambientes mais confortáveis, com estética e saudáveis.