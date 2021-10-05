O novo Cassete Dual Vane LG obtém o Certificado GREENGUARD Gold

O GEI foi fundado por um defensor da qualidade do ar interno conhecido como Air Quality Sciences (Ciências da Qualidade de Ar, em tradução livre) no início dos anos 2000 e adquirido pela UL Environment em 2001. O Programa de Certificação GREENGUARD estabeleceu métodos de teste que focam em 4 grupos distintos de produtos: (1) Materiais de construção, móveis e mobília, (2) Equipamentos eletrônicos, (3) Produtos de limpeza e manutenção, (4) Dispositivos médicos para vias respiratórias. Desde 2002, os critérios para uma certificação GREENGUARD tem sido usados como base para a certificação LEED para mobílias. Os Padrões de Certificação GREENGUARD são alguns dos mais rigorosos no mundo, portanto quando um produto é certificado pela GEI, nós podemos ter certeza de que ele é fiel ao que promete como um produto que não contamina o meio-ambiente.

*A Certificação GREENGUARD é um símbolo de padrões de qualidade do ar interno mais saudáveis e mais seguros.