O Que Considerar ao Instalar uma Bomba de Calor a Ar?

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Como as soluções de aquecimento mais sustentáveis estão se tornando cada vez mais populares devido às tendências e políticas ambientais globais, pode ser que você esteja em busca de uma solução econômica que possa ajudá-lo a seguir por este caminho. As bombas de calor são soluções inovadoras e eficientes que podem fazer exatamente isso. Elas oferecem menores custos operacionais e uma operação estável que traz economia nos custos de manutenção. Embora estas bombas de calor ofereçam aquecimento eficiente, água quente, e até resfriamento, sua instalação pode ser dispendiosa sem subsídios e incentivos governamentais. Ao optar por uma solução de bomba de calor, alguns fatores importantes devem ser considerados, como espaço para instalação, custos, tipo de construção e a região em que você mora.
Onde a Bomba de Calor Deve Ser Instalada?
Vamos começar por onde a bomba de calor deve ser instalada. Idealmente, a unidade externa deve ser instalada em um espaço aberto com bastante ar e onde não haja folhagens por perto. A instalação em espaço aberto não apenas permitirá uma ampla entrada de ar, com também facilitará o acesso para serviços de manutenção e limpeza. Além disso, como as bombas de calor emitem certo ruído, certifique-se de deixar pelo menos 1 metro entre ela e os limites da residência, evitando incomodar os vizinhos.
*https://www.heatpumpshq.com/selecting-heat-pump-location.html
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As Bombas de Calor Funcionam em Clima Frio.
Embora muitas pessoas acreditem que as bombas de calor não funcionem em clima frio, isso não é verdade. Elas podem ficar menos eficientes à medida que a temperatura cai, mas os modelos LG Therma V são capazes de fornecer aquecimento em temperaturas baixas de até -25°C.
*Faixa de temperatura externa relativa ao modo de aquecimento indicado na faixa de operação do PDB (Product Data Book). No entanto, em geral, quando a temperatura externa é mais baixa, a capacidade, eficiência e temperatura máxima de saída de água nesta temperatura também serão menores do que em operações de temperatura externa regular.
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As Bombas De Calor São Fáceis de Operar?
Embora as bombas de calor operem de forma muito diferente das caldeiras, o sistema de controle do termostato é bem semelhante. Além disso, as bombas de calor da LG podem ser operadas a partir de seus dispositivos móveis via wi-fi. Com o aplicativo LG ThinQ™, você pode controlar o sistema de aquecimento a qualquer hora e em qualquer lugar com facilidade. O acesso remoto ao sistema de controle de aquecimento permite máximo conforto e eficiência. O LG ThinQ™ também funciona com Google Voice Assistant e Alexa, usando o alto-falante inteligente Google Home e modem Wi-Fi.
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Se você considerou todos os pontos abordados acima e deseja instalar uma bomba de calor, entre em contato com a LG para obter mais informações sobre sua extensa linha de bombas de calor. A LG possui know-how e serviços de confiança que garantirão que você obtenha a solução de bomba de calor ideal pra sua casa, economizando dinheiro e reduzindo o consumo de energia.