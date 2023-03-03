Otimize seu consumo de energia utilizando Inteligência Artificial

Em edifícios de grande escala, os sistemas operacionais baseados em nuvem podem identificar erros de operação antecipadamente para uma manutenção mais eficaz do sistema. Se o ar condicionado quebrar, os administradores e usuários do sistema serão notificados sobre o problema por meio de sensores e alarmes. O administrador analisará o erro e notificará o engenheiro de manutenção. O gerente de manutenção poderá então entender o problema e preparar as ferramentas, componentes e materiais necessários para manutenção rápida e precisa. Além disso, o uso de um banco de dados completo, o gerenciamento das operações e o acesso ao histórico de manutenção do sistema promovem tempo de resposta mais rápido e evitam o consumo adicional de energia durante todo o processo. À medida que os sistemas de IA continuam a se desenvolver, eles se tornam parte integrante da nossa realidade, melhorando a eficiência energética de muitos dos dispositivos eletrônicos que usamos todos os dias. No futuro, espera-se que a tecnologia de IA facilite nossa rotina, possibilitando que os sistemas de ar condicionado reconheçam nossas atividades e entendam as necessidades de saúde e humor, para um controle mais preciso e condições ideais.



* Produtos e soluções podem variar de acordo com o país e as condições operacionais.