Crise Energética: Por que bombas de calor com solução de energia integrada são a nova tendência?

Infelizmente, painéis solares têm uma limitação óbvia. Eles dependem do sol para produzir energia. Em outras palavras, a energia que você produz durante o dia precisa ser armazenada para ser usada quando necessário. É aí que entram os produtos com sistema ESS, que permitem armazenar eletricidade com segurança para uso futuro. Além do armazenamento seguro, o ESS também funciona como energia de emergência em caso de apagão e otimiza o consumo de energia ao utilizar a energia armazenada de acordo com os horários de pico. Isso significa que você estará protegido contra apagões e aumentos no preço da energia proveniente da rede elétrica principal, graças à energia armazenada durante o dia. Ainda não está convencido? As recentes melhorias na tecnologia de baterias e a queda de preços de sistemas ESS tornam este o momento perfeito para você se tornar autossuficiente em energia.

Em particular, combinar seus painéis solares com a bomba de calor com fonte de ar do LG THERMA V e um ESS LG, permite maximizar sua economia graças a um sistema de operação mais inteligente e sustentável. Claro que um ESS pode armazenar energia, mas e quanto à energia excedente que não pode ser armazenada? O LG ESS tem uma estratégia para isso. Quando o ESS está totalmente carregado, um sinal é enviado para a bomba de calor e o excesso de eletricidade é utilizado para aquecer a água ou o depósito de inércia. Esse calor acumulado funciona como um armazenamento de calor. Portanto, como o LG ESS se comunica com a bomba de calor da LG, sua eletricidade excedente é usada automaticamente para aumentar a temperatura da bomba e do tanque de água, para que o calor possa ser armazenado. Por outro lado, quando a energia disponível é baixa, o LG ESS se comunica com a bomba para diminuir sua temperatura ou até mesmo para desligá-la completamente. Esta estratégia para economizar energia quando o armazenamento está baixo ou armazenar calor quando há excesso de energia torna o ESS LG um produto que se destaca entre os demais..

