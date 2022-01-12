Por que sua empresa deveria aderir às bombas de calor?

Em média, as bombas de calor são mais eficientes do que as caldeiras tradicionais e requerem muito menos eletricidade do que os aquecedores elétricos, comuns em países como o Reino Unido. Seus clientes terão de 3 a 4 vezes mais calor a cada kW de eletricidade fornecida. De forma impressionante, as bombas de calor podem extrair até 75% da energia térmica que usam do ar ambiente, mesmo em climas frios. Reduzir a dependência de combustíveis fósseis e fornecer independência energética também pode proporcionar economias nas contas de energia aos proprietários de residências e empresas.

Qual é o custo de operação de uma bomba de calor? Vamos analisar um exemplo baseado em médias na França. Uma bomba de calor com fonte de ar pode produzir 4kWh de calor para cada 1kWh de eletricidade fornecida. Se dissermos, por exemplo, que a procura média de aquecimento para uma habitação para 4 pessoas (100m2) utilizando-se apenas eletricidade é de cerca de 16.000Kwh e a potência de bomba de calor de 4kWh por 1kWh de eletricidade, isso nos mostra que precisamos de cerca de 4.000kWh de eletricidade para aquecer uma casa de tamanho médio com uma bomba de calor. Com um custo de € 0,16 por unidade de eletricidade para 4.000 kWh, os custos anuais de aquecimento de uma bomba de calor seriam de cerca de € 640.

*Estes números são usados como um exemplo de quanto é possível economizar com uma bomba de calor. Os resultados podem variar de acordo com o tipo de bomba de calor e o custo de energia da sua região.

*Cálculos baseados em sistemas de aquecimento movidos a eletricidade.