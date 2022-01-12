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Por que sua empresa deveria aderir às bombas de calor?
Mudanças nas Políticas Ambientais
Você, como instalador, sabe que seus clientes procuram por soluções mais eficientes e sustentáveis, alinhadas com a tendência NZEB, Edifícios de Energia Zero ou Net Zero Energy Building, e com as mudanças nas políticas ambientais. Em seu relatório recente, a Agência Internacional de Energia enfatizou que, para atingir as metas Net Zero até 2050, nenhum novo sistema de caldeira deve ser instalado depois de 2025. Sem caldeiras, como seus clientes poderão ter aquecimento e água quente em casa? As bombas de calor são a resposta. Espera-se que as bombas de calor tornem-se uma alternativa de baixo carbono para soluções de aquecimento. Estas exclusivas e inovadoras soluções de aquecimento representam um tipo de tecnologia que está ajudando a reduzir o impacto negativo de sistemas de climatização sobre o ambiente. Mas por que chegou a hora de aderir às bombas de calor? Aqui estão algumas perguntas e respostas que o ajudarão com as dúvidas de seus clientes.
Bombas de Calor Reduzem as Contas de Energia?
Em média, as bombas de calor são mais eficientes do que as caldeiras tradicionais e requerem muito menos eletricidade do que os aquecedores elétricos, comuns em países como o Reino Unido. Seus clientes terão de 3 a 4 vezes mais calor a cada kW de eletricidade fornecida. De forma impressionante, as bombas de calor podem extrair até 75% da energia térmica que usam do ar ambiente, mesmo em climas frios. Reduzir a dependência de combustíveis fósseis e fornecer independência energética também pode proporcionar economias nas contas de energia aos proprietários de residências e empresas.
Qual é o custo de operação de uma bomba de calor? Vamos analisar um exemplo baseado em médias na França. Uma bomba de calor com fonte de ar pode produzir 4kWh de calor para cada 1kWh de eletricidade fornecida. Se dissermos, por exemplo, que a procura média de aquecimento para uma habitação para 4 pessoas (100m2) utilizando-se apenas eletricidade é de cerca de 16.000Kwh e a potência de bomba de calor de 4kWh por 1kWh de eletricidade, isso nos mostra que precisamos de cerca de 4.000kWh de eletricidade para aquecer uma casa de tamanho médio com uma bomba de calor. Com um custo de € 0,16 por unidade de eletricidade para 4.000 kWh, os custos anuais de aquecimento de uma bomba de calor seriam de cerca de € 640.
*Estes números são usados como um exemplo de quanto é possível economizar com uma bomba de calor. Os resultados podem variar de acordo com o tipo de bomba de calor e o custo de energia da sua região.
*Cálculos baseados em sistemas de aquecimento movidos a eletricidade.
Os Subsídios do Governo tornam as Bombas de Calor Acessíveis?
Embora a tecnologia de bomba de calor possa ser dispendiosa, o financiamento governamental de programas como o (BUS) *Boiler Upgrade Scheme, no Reino Unido, que fornece até GBP 5.000 para a instalação de bombas de calor, ajuda a reduzir o investimento necessário. Além disso, as bombas de calor são até 4 vezes mais eficientes do que outras soluções de aquecimento. Esta maior eficiência é o que torna a aquisição de um sistema de bomba de calor uma decisão economicamente racional a longo prazo.
Quão Sustentável é uma Bomba de Calor?
Seus clientes vão querer saber qual o impacto que sua bomba de calor terá no ambiente. A bomba de calor é uma das maneiras mais eficazes de uma residência ou empresa reduzir os gases do efeito estufa. A Associação Europeia de Bombas de Calor (EHPA) afirma que as bombas de calor podem contribuir para uma redução de mais de 9 milhões de toneladas de CO2 só na UE. Elas também oferecem uma redução nas emissões de CO2 de 35 a 65% em comparação com as caldeiras a gás. Refrigerantes sustentáveis utilizados por bombas de calor também podem reduzir significativamente o Potencial de Aquecimento Global (GWP) de um sistema de aquecimento.
*Para ajudar na compreensão deste tópico, os índices são gerais e baseados no COP (Coeficiente de Desempenho).
*Observe que o SCOP (Coeficiente de Performance Sazonal) real da série THERMA V R32 é superior a 4 em condições de temperatura e clima amenos. A real eficiência pode variar com a água e temperaturas externas.
*Figuras ilustrativas da Alemanha, 2020; 4 pessoas, apartamento de 200m². fonte: BWP (Associação Alemão de Bombas de Calor).
*https://www.boilerguide.co.uk/articles/boilers-vs-heat-pumps-which-is-bestyou’re your home#:~:text=Most%20top%20gas%20boilers%20are,electricity%20the%20heat%20pump%20uses
Bombas de Calor Exigem Mais Manutenção?
As Bombas de calor são projetadas para funcionar mesmo em temperaturas frias para fornecer aquecimento e água quente de forma efetiva. Elas operam de forma eficaz mesmo em temperaturas bem abaixo de zero. Em operações regulares, uma bomba de calor pode funcionar de forma eficaz por 20 a 25 anos, fornecendo aquecimento para uma casa ou pequena empresa.
Coisas que uma Empresa deve Considerar ao Instalar uma Bomba de Calor.
Proprietários de casas e pequenas empresas geralmente procuram opções baratas e convenientes quando se trata de aquecimento. Embora as bombas de calor ofereçam essas vantagens através de alta eficiência, incentivos governamentais e longa vida útil, também existem outros fatores que os clientes levam em consideração ao decidir instalar uma bomba de calor. Elas farão seus clientes sentirem-se bem, sabendo que estão fazendo sua parte para ajudar o meio ambiente. Ao aprender mais sobre as bombas de calor e fornecer as informações que seus clientes precisam, você pode fazer parte dessa importante transformação em direção ao uso de energia nova e renovável para promover aquecimento. Para se tornar um instalador certificado de bombas de calor, certifique-se de entrar em contato com sua organização local, como o MCS (Esquema de Certificação de Microgeração no Reino Unido. Uma vez certificado e registrado com este tipo de organização local, os clientes poderão encontrá-lo mais facilmente por meio de sites e outros recursos. É hora de começar a ajudar seus clientes a aderir às bombas de calor, eficientes e ecologicamente corretas, e agora você sabe exatamente por onde começar.
Referência:
https://www.homebuilding.co.uk/advice/air-source-heat-pump-installation.