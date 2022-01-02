Preservando a Cultura e a História com Climatização

Grandes museus e bibliotecas de arquivo têm uma ampla variedade de espaços diversos que incluem saguões, átrios, salas de exibição, corredores, depósitos e áreas de pesquisa. Cada um desses tipos de espaços tem requisitos específicos em relação ao controle climático. Grandes saguões e átrios exigem fluxo de ar potente que possa oferecer conforto climático partindo de pés-direitos altos. Salas de exibição e corredores precisam de controle preciso de temperatura para manter os visitantes confortáveis enquanto mantêm os ambientes seguros para materiais sensíveis. As soluções em unidades internas da LG como o Cassete DUAL Vane e o Round Cassete podem fornecer fluxo de ar preciso ao mesmo tempo em que oferecem uma estética exclusiva de alta qualidade que harmoniza com o ambiente de museu ou biblioteca.

A tecnologia DUAL Vane oferecec fluxo de ar potente e preciso.

O aspecto mais exclusivo da solução DUAL Vane é sua capacidade de oferecer fluxo de ar customizado de acordo com as necessidades de qualquer espaço. Sua tecnologia de aletas patenteada e os poderosos ventiladores 3D permitem que o DUAL Vane cubra áreas maiores, alcance mais longe e entregue mais opções de fluxo de ar. Este potente ventilador incorporado às duas aletas individuais da tecnologia DUAL Vane permite que esta unidade forneça ar frio até o chão, mesmo quando instalada em pés-direitos de até 5 metros. A tecnologia de sensores integrada também permite que o Cassete DUAL Vane detecte a temperatura na superfície do solo para garantir que as temperaturas ideais sejam atendidas uniformemente em qualquer espaço. Além disso, também pode ser equipado com o Kit de Purificação de Ar LG, com 5 etapas de filtragem capazes de eliminar 99,9% de partículas finas MP1,0 para criar ambientes mais seguros onde grandes multidões são esperadas.

O Round Cassete LG oferece desempenho e estética refinada.

A forma circular do Round Cassete LG elimina pontos cegos para fornecer uma cobertura mais eficaz do fluxo de ar. A tecnologia Crystal Vane no Round Cassete também oferece 6 modos de fluxo de ar de maior precisão e controle de temperatura 30% mais rápido. A operação silenciosa também torna o Round Cassete ideal para espaços como bibliotecas. Além do desempenho, ele também tem um design elegante e refinado, adequado para instalações em museus, já que não se torna uma distração em exibições. Ademais, o Round Cassete é projetado para tornar a instalação e manutenção mais fáceis e menos intrusivas.

Controle e monitoramento abrangentes garantem eficiência e desempenho.