Provando que Conforto Térmico e Sustentabilidade podem Coexistir

Outras inovações da LG em exposição incluíram o Sistema de Armazenamento de Energia LG (ESS) e o Building Energy Control (BECON), uma dupla poderosa que, em conjunto, cria uma solução em gerenciamento completa para negócios. A exibição também contou com o Cassete 4-vias Dual Vane LG, que utiliza a tecnologia UVnano e uma bandeja de drenagem antibacteriana para aprimorar a higiene da unidade e o fluxo de ar gerado¹.

A LG exibiu seu primeiro ar condicionado com sistema Bomba de Calor Híbrida GHP, uma opção econômica para instalações educacionais e governamentais. A solução híbrida da LG combina as vantagens dos sistemas de controle climático movidos a eletricidade e a gás, oferecendo excelente desempenho e redução nos custos de resfriamento e aquecimento².

Para minimizar ainda mais seu impacto ambiental, a LG passou a utilizar materiais reciclados para a embalagem das unidades externas de seus sistemas de ar condicionado. Em vez de usar poliestireno expandido em suas embalagens, a LG optou pelo polipropileno expandido, pois oferece maior amortecimento e proteção para seus produtos. A LG estima que a mudança para polipropileno expandido reutilizável em todas as embalagens de AC reduzirá o uso anual de papel em 85 toneladas e o uso de poliestireno em 19 toneladas.