QAI para Além da Pandemia

Como a maioria das empresas de climatização, também temos focado na gestão da qualidade do ar interno para lidar com a remoção de poeira fina do ar. No entanto, desde o início da pandemia, temos dedicado maior atenção à saúde e higiene dos ocupantes de edifícios, mudando nosso foco para a tecnologia que gerencia os poluentes do ar interno, como gases nocivos, e fortalecemos as medidas para lidar com vírus e bactérias infecciosos.

A fim de eliminar vírus transportados pelo ar, avançamos no desenvolvimento de filtros HEPA, filtros MERV de alta classificação e filtros eletrostáticos de alta eficiência e os implementamos ativamente em nossas soluções, tais como DOAS, AHUs, dispositivos de ventilação, unidades internas de HVAC e purificadores de ar.

Como os filtros HEPA são eficazes na remoção de pelo menos 99,97% dos vírus transportados pelo ar*, são um fator importante na remoção de vírus. Estes filtros foram certificados para remover poeira ultrafina de MP1,0 e MP2,5e já estão sendo amplamente implementados em escolas, casas e instalações multiuso. Como as partículas do vírus influenza (vírus da gripe) têm aproximadamente 60-200nm e geralmente se espalham como gotículas de alguns mícrons de tamanho, elas são efetivamente filtradas com purificadores de ar, que já estão sendo certificados por diversas organizações** A ASHRAE (abril de 2020) e REHVA (março de 2020) também informaram que os purificadores de ar com filtros HEPA ajudaram a reduzir a concentração de aerossóis infecciosos no ar.

*O desempenho em redução de poeira fina do filtro de ar foi testado pela IBR, descartando-se o aerosol de Óleo PAO gerado termicamente, com diâmetro de massa de 0,3 µm, e o resultado foi uma redução em poeira fina de 99,97% (o teste foi baseado nos filtros IEST RP CC001.6 (2016) HEPA e ULPA). Os resultados podem variar dependendo do ambiente.