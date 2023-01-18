Qual tipo de Bomba de Calor é ideal para mim?

Para ajudar a entender que tipo de bomba de calor é melhor para sua casa ou empresa, vamos analisar diferentes tipos de bombas de calor com fonte de ar, também conhecidas como bombas de calor ar-água. Dependendo do tipo, as bombas de calor ar-água são geralmente compostas por diferentes configurações de unidades externas, unidades internas e tanques de água. A localização e a configuração do sistema de bomba de calor também pode variar dependendo do tipo de construção.

As bombas de calor devem ser instaladas em um local que não seja desordenado ou fechado, pois exigem um fluxo de ar adequado para funcionar com mais eficiência. Recomenda-se que haja um espaço de cerca de um metro em volta da unidade de bomba de calor. Fornecer este espaço também facilitará o acesso para manutenção e serviço. Embora as bombas de calor possam ser instaladas em um telhado plano, o ideal é que sejam instaladas em uma superfície plana no chão. Elas também devem ser instaladas com pelo menos um metro ou mais de distância de quaisquer limites de propriedade, dependendo dos regulamentos de emissão de ruído em sua região.

*Cada país ou região tem seus próprios regulamentos referente a emissões de ruído em ambientes residenciais.

Que tipo de sistema de aquecimento você possui atualmente? Você tem um tanque de água quente? Você já tem sistemas de piso radiante e radiador? Dependendo da sua situação, o tipo de sistema e a configuração podem ser diferentes. Como você verá nas soluções de bomba de calor LG Split, Monobloco e Hydrosplit, cada tipo de solução oferece benefícios para diferentes tipos de edifícios. O monobloco LG Therma V R32, em particular, é compatível com quase todos os tipos de sistema de aquecimento interno, incluindo piso radiante e radiadores que cobrem uma ampla gama de temperaturas de saída de água.