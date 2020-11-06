Formação remota para parceiros AVAC LG

As práticas comerciais evoluíram de acordo com diversos fatores, incluindo a inovação tecnológica e as necessidades específicas de ambientes em constante mudança. As mudanças que ocorrem na forma como conduzimos os negócios são normalmente subtis e implementadas de forma lenta, mas existem pontos extraordinários ao longo da história que catapultam para a normalidade de forma imediata a mudança de metodologia.





Por todo o mundo, estamos a procurar encontrar formas de lidar com a pandemia de COVID-19, na esperança de que as coisas regressem à forma como eram antes, mas é certo que alguns aspetos das nossas vidas mudaram para sempre. O mundo dos negócios é uma faceta da vida que sofreu um impacto profundo devido à pandemia, e estamos a tentar encontrar formas de criar ambientes de trabalho mais eficazes e eficientes. Gostaríamos de realçar apenas algumas das formas como a vida irá mudar no futuro em consequência da pandemia.







O teletrabalho irá revelar-se mais eficaz e compensador em vários setores da indústria.