Retrofit de Apartamento da Década de 60

A suíte máster é integrada com a sala de banho. Devido às dimensões generosas, o ambiente recebeu um Split de parede. Assim, a temperatura fica perfeita em diferentes ocasiões e atende com eficiência a todo o cômodo. Tons neutros somam aconchego ao espaço de descanso e, além do parquet original, se destaca o revestimento de pedra que demarca a parede junto à banheira. Outras texturas aparecem nos móveis, tapete e no enxoval. Essa composição, junto à iluminação, ressalta o clima intimista e acolhedor.

Já no closet, com amplos armários de portas espelhadas, os materiais seguem os mesmos, com destaque para a textura amadeirada que revela sofisticação. Obras de arte que remetem ao estilo do morador ganham a cena, com bancada de apoio e sofá-cama para que o ambiente possa ser utilizado como atelier e quarto de hóspedes. Nele, o Split de parede também foi a escolha, colocado sobre a viga, sem interferir no visual do espaço.

Para o projeto de climatização, a profissional utilizou o sistema Multi Split, da LG. Ele permite que até cinco aparelhos de ar condicionado sejam conectados com uma mesma condensadora. Ou seja, são diferentes unidades internas ligadas a apenas uma unidade externa. Essa solução é ideal para quem busca eficiência, qualidade e máxima tecnologia para a refrigeração ideal de vários ambientes.