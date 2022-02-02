Serviços de Manutenção LG para Clientes Globais

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A LG é conhecida por desenvolver e fabricar algumas das soluções de HVAC mais tecnológicas do mercado. Mas a LG vai além de simplesmente oferecer soluções inovadoras aos clientes. Uma vez que um cliente compra e instala uma solução HVAC LG, a LG se considera uma parceira comprometida com seu sucesso desde o projeto do sistema, da instalação do produto e ao longo de toda a vida útil do sistema. Vamos saber mais sobre esses 10 serviços de rotina únicos que estão ajudando os clientes a aproveitar ao máximo seus sistemas de HVAC
Um Único Serviço para uma Vida Inteira de Desempenho
Embora a LG ofereça serviços de manutenção rotineiros para manutenção contínua de seus produtos, vejamos primeiro os pacotes de serviço único que permitem não só que os clientes façam a manutenção de seus produtos, mas que também o otimizem. Estes serviços podem ser oferecidos apenas uma vez, mas promovem o benefício de estender a vida útil do produto e tornar seu ambiente interno mais saudável e puro.
Revisão de Multi V
A Revisão de Multi V é um serviço oferecido para sistemas de Multi V que estiveram em operação por mais de 20.000 horas. Para aumentar a vida útil destes sistemas, os engenheiros especializados da LG realizam uma inspeção completa de todos os componentes do sistema, reparam, substituem e limpam quaisquer componentes com defeito ou que apresentem sinais de desgaste excessivo. A revisão do Multi V também vai melhorar a eficiência e otimizar a operação do sistema.
Purificação de Ar
O serviço de Purificação de Ar envolve a instalação do Kit de Purificação de Ar LG em unidades internas que ainda não foram instaladas. Este serviço permite que os cassetes ofereçam um ambiente confortável e espaços mais saudáveis com purificação de ar em 5 estágios de filtragem.
Renovação do Painel
O serviço de Renovação do Painel promove a troca do painel antigo por um novo com custos menores do que o mercado. Além de manter a boa aparência de seu sistema de ar condicionado, a substituição dos painéis também pode agregar funções que não estavam disponíveis nos modelos anteriores.
Serviços de Rotina são Mais do que Apenas uma Rotina
Os pacotes de Serviço de Rotina LG oferecem aos clientes opções de manutenção regular do sistema de acordo com suas necessidades e orçamentos. O pacote Básico inclui inspeção, limpeza e serviços de substituição enquanto o pacote Premium oferece serviços BECON Cloud adicionais. Além disso, o pacote oferece BECON Cloud e serviços de gerenciamento de energia. Cada um desses pacotes de serviços atende às necessidades específicas de cada cliente e pode ser personalizado mediante solicitação para garantir que os clientes recebam o serviço adequado para eles. Mas o que cada um dos serviços fornecidos nesses pacotes oferece?
Serviço de Inspeção
Como Serviço de Inspeção, um engenheiro certificado da LG opera através do sistema de inspeção para identificar quaisquer falhas nos componentes ou no desempenho. Quando um problema é identificado, componentes com defeito são substituídos ou reparados para prevenir danos adicionais ao sistema e despesas de operação desnecessárias causadas por componentes defeituosos.
Serviço de Limpeza
A limpeza adequada de um sistema de HVAC é muitas vezes esquecida. O Serviço de limpeza é oferecido para limpar a poeira do sistema e melhorar o fluxo de ar. Limpar o trocador de calor também ajuda a manter a eficiência energética e a reduzir o consumo de energia.
Serviço de Substituição
O Serviço de Substituição é oferecido em diferentes níveis que são adequados às necessidades e orçamentos dos clientes. A substituição e reparo de componentes que quebram repentinamente podem implicar em custos excessivos, mas este serviço torna mais fácil e econômico substituir as peças sempre que houver problemas.
Serviço BECON Cloud
Através do Serviço BECON Cloud, um cliente do sistema de HVAC é conectado via servidor cloud para monitorar e controlar as operações do sistema. Dados do sistema, incluindo informações sobre a operação e fatores ambientais, também são armazenados na nuvem para a análise de especialistas da LG com o objetivo de prever possíveis falhas no sistema para que os problemas possam ser resolvidos antes que ocorram.
Gerenciamento de Energia
Com estes dados abrangentes, o Serviço de Gerenciamento de Energia LG é capaz de traçar um plano de economia de energia otimizado que pode então ser implementado por meio de algoritmos de IA que gerenciam o desempenho do sistema de HVAC.
Cuidados com o Serviço de Purificação de Ar
Para garantir o desempenho da purificação de ar, o Serviço de Careship LG oferece um programa de manutenção de 12 etapas que limpa e mantém cada parte do sistema de purificação de ar, incluindo o filtro de 5 etapas.
Garantia Extendida
Junto com estes serviços de rotina, a LG também oferece um programa de garantia estendida que permite que os clientes tenham todos os reparos a um custo fixo.
A LG se esforça para ajudar seus clientes a obter sucesso e aproveitar plenamente os benefícios de seus sistemas HVAC. Esses pacotes de serviços integrados e abrangentes garantem que cada cliente receba a manutenção necessária durante toda a vida útil dos sistemas HVAC da LG.
*Produtos e soluções podem variar de acordo com o país e condições de operação. Por favor clique no botão “CONTATO PARA COMPRAR” abaixo para falar com nosso escritório local da LG e receber mais informações sobre soluções e produtos.