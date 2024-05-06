LG recebe prêmio de desempenho AHRI pelo sétimo ano consecutivo

A LG Electronics (LG) recebeu o prêmio de desempenho do Air-Conditioning, Heating & Refrigeration Institute (AHRI) pelo sétimo ano consecutivo. O prémio destaca a excelência das soluções de aquecimento, ventilação e ar condicionado (HVAC) da LG.

Fundada em 1953, a AHRI é uma respeitada associação comercial internacional de fabricantes de soluções de HVAC, refrigeração e aquecimento de água. Os seus membros atuais incluem mais de 350 empresas, representando países de todo o mundo.

As avaliações de produtos necessárias para determinar quais empresas receberão o Prêmio de Desempenho AHRI são em grande parte realizadas pela Intertek, a respeitada organização terceirizada de testes, certificação e inspeção.

Pelo terceiro ano consecutivo (de 2021 a 2023), um total de 62 soluções LG HVAC em seis categorias de produtos passaram com sucesso no rigoroso processo de avaliação da AHRI. Os produtos LG avaliados representam as seguintes categorias HVAC: Ventilador com recuperação de energia (ERV), Fluxo de Refrigerante Variável (VRF), Bomba de calor unitária pequena (USHP), Chiller resfriado a água (WCCL), Chiller resfriado a ar (ACCL) e Unidade de Tratamento de AR (AHU).

A unidade externa Multi V de grande capacidade, uma das excelentes soluções LG avaliadas para o mais recente Prêmio de Desempenho AHRI, aproveita o renomado Compressor Inverter da empresa para oferecer um desempenho potente e energeticamente eficiente.

Avaliado na categoria USHP, que inclui módulo único contendo serpentinas e bombas de calor, o Multi V S é uma solução VRF compacta, porém poderosa, que oferece baixos custos operacionais e alta eficiência. Adequado para aplicação em pequenos escritórios e apartamentos com espaço limitado na varanda, o Multi V S utiliza refrigerante ecológico e possui trocador de Calor Ocean Black Fin da LG e uma variedade de funcionalidades avançadas de controle e detecção de falhas.

Recebendo o prêmio pela primeira vez, a AHU da LG garante um ambiente interno fresco e confortável, controlando o aquecimento e arrefecimento interiores, a ventilação e a umidificação.

O Core Tech da LG diferencia os produtos HVAC da empresa com componentes-chave desenvolvidos e fabricados de forma independente de suas soluções HVAC, como compressores e motores. Além disso, a LG mantém uma abordagem proativa ao investimento em pesquisa e desenvolvimento, focada em tecnologias avançadas, incluindo trocadores de calor, inversores e bombas de calor.

“Ganhar o AHRI Performance Award por sete anos consecutivos é um marco significativo e uma prova da qualidade e confiabilidade das soluções HVAC da LG”, disse James Lee, chefe da Unidade de Negócios Air Solution da LG Electronics Home Appliance & Air Solution Company. “Continuaremos a expandir a nossa presença no mercado global de HVAC, fornecendo soluções eficientes e ecologicamente conscientes nas quais os clientes podem confiar, ano após ano.”