Seu Ar Condicionado Está Preparado Para as Ondas de Calor?

Agora que você garantiu que sua unidade de ar condicionado está conectada à uma fonte de alimentação e livre de resíduos, é hora de colocar a sua função de resfriamento à prova. Apenas pressione e segure os botões de ligar e de diminuir a temperatura simultaneamente por 3 segundos para ativar a função de auto checagem. Sua unidade irá então conduzir uma série de testes, avaliando seu desempenho e sua funcionalidade. Preste atenção no painel LED para verificar os resultados. Se algum erro for detectado durante a auto checagem, não se preocupe! O aplicativo LG ThinQ te notificará se houver qualquer problema com o sistema, permitindo que você possa resolvê-los imediatamente e de forma eficiente.