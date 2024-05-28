We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Seu Ar Condicionado Está Preparado Para as Ondas de Calor?
Com mais ondas de calor chegando, é hora de garantir que sua unidade externa de climatização pode cumprir a tarefa de manter sua casa fresca e confortável. À medida que a temperatura aumenta, a última coisa que você quer é ser pego de surpresa com o mau funcionamento do seu sistema de ar condicionado. Para te ajudar a se preparar, nós compilamos uma lista de etapas essenciais para inspecionar e manter sua unidade em pleno funcionamento antes da onda de calor chegar. Vamos nos aprofundar nessas etapas importantes e garantir que seu sistema de climatização está pronto para enfrentar a temporada de ondas de calor.
Confira a Potência do seu Sistema
Primeiro e mais importante, é crucial inspecionar a alimentação dos componentes da sua unidade externa de climatização para garantir que tudo está funcionando corretamente. Comece examinando o cabo de alimentação para verificar sinais de danos, como desgastes ou fios expostos, e garanta que todas as conexões estão seguras. Além disso, cheque se o plug está firmemente inserido na tomada para prevenir potenciais interrupções de energia. Seguindo esses simples passos, mas essenciais, você pode minimizar o risco de problemas elétricos e garantir que sua unidade de ar condicionado opere perfeitamente durante os meses de verão.
Blog LG
Mantendo Limpo
Mantendo a Unidade Interna Limpa
Agora, vamos dar uma olhada na sua unidade interna de ar condicionado para garantir a sua operação máxima. Comece checando acúmulo de sujeira, poeira, ou particulados. Eles podem facilmente se acumular e impedir o fluxo de ar, fazendo com que sua unidade trabalhe mais do que o necessário. Tire um tempo para limpar o filtro utilizando um aspirador de pó ou lave com sabão neutro e água, e não se esqueça de trocar a cada 1 ou 2 meses.
Limpando o Entorno da sua Unidade Externa
Limpe todas as folhas, galhos ou outras obstruções que possam estar bloqueando o fluxo de ar em volta da unidade. Por último, inspecione a mangueira de drenagem para verificar se existem entupimentos ou vazamentos, já que esses também podem impedir o desempenho da unidade. Se você notar qualquer problema, remova a obstrução e limpe bem a mangueira para prevenir novos problemas.
Checagem do Resfriamento: Testando o Fator Resfriamento do Seu Ar Condicionado
Agora que você garantiu que sua unidade de ar condicionado está conectada à uma fonte de alimentação e livre de resíduos, é hora de colocar a sua função de resfriamento à prova. Apenas pressione e segure os botões de ligar e de diminuir a temperatura simultaneamente por 3 segundos para ativar a função de auto checagem. Sua unidade irá então conduzir uma série de testes, avaliando seu desempenho e sua funcionalidade. Preste atenção no painel LED para verificar os resultados. Se algum erro for detectado durante a auto checagem, não se preocupe! O aplicativo LG ThinQ te notificará se houver qualquer problema com o sistema, permitindo que você possa resolvê-los imediatamente e de forma eficiente.
Blog LG
Blog LG
Checagem do Resfriamento: Testando o Fator Resfriamento do Seu Ar Condicionado
Agora que você garantiu que sua unidade de ar condicionado está conectada à uma fonte de alimentação e livre de resíduos, é hora de colocar a sua função de resfriamento à prova. Apenas pressione e segure os botões de ligar e de diminuir a temperatura simultaneamente por 3 segundos para ativar a função de auto checagem. Sua unidade irá então conduzir uma série de testes, avaliando seu desempenho e sua funcionalidade. Preste atenção no painel LED para verificar os resultados. Se algum erro for detectado durante a auto checagem, não se preocupe! O aplicativo LG ThinQ te notificará se houver qualquer problema com o sistema, permitindo que você possa resolvê-los imediatamente e de forma eficiente.