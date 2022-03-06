



Em espaços onde a ventilação é difícil ou insuficiente, é importante remover rapidamente os contaminantes, circulando o ar através de um filtro de alto desempenho aplicado a um purificador de ar ou sistema de ar-condicionado.

Purificadores de Ar são um método eficaz de fornecer ar limpo, principalmente para aplicações residenciais. A LG oferece diversos modelos de purificadores PuriCare, incluindo o PuriCare 360°. Com purificação do ar em 360° e os filtros HEPA, ele retém poeira fina e refresca o ar em grandes áreas*.





O purificador libera fluxo de ar filtrado a uma distância de até 7,5metros, sem esforço, através do Clean Booster que, quando ligado, sobe e gira para distribuir ar filtrado por todo o cômodo. Para aplicações industriais ou comerciais, a LG oferece o purificador comercial que pode facilmente cobrir interiores de até 158 metros quadrados.** Perfeito para amplos espaços de trabalho, lounges, salas de conferência e cafeterias, este impressionante produto utiliza dois ventiladores potentes para fornecer ar limpo de forma rápida e consistente a uma distância de até 12 metros.***

*Teste realizado pelo laboratório interno da LG em espaço fechado de 259m3 (9,8 x 9,8 x 2,7m) usando o PuriCare 360° (modelo AS309DWA) com o Clean Booster ligado, medindo a velocidade do ar a uma altura de 1,5m e distância de 7,5m.



** Testado pelo laboratório interno da LG e CA (Korea Air Cleaning Association – Associação Coreana de Limpeza do Ar, em tradução livre) em uma área fechada de 30m3 usando PuriCare Comercial (modelo AS488BWA) no modo de alta velocidade com base nos métodos de teste CA (SPS-KACA 002-132). Os resultados podem variar dependendo das condições ambientais e de outros fatores externos.



***Testado pelo laboratório interno da LG em um espaço fechado de 128m3 (1,7 x 29,0 x 2,6m) usando o PuriCare Comercial (modelo AS488BWA), medindo a velocidade do ar a uma altura de 2,4m e distância de 15,44m. Os resultados podem variar dependendo das condições externas.

Unidades Internas com Purificação de Ar.



As unidades internas da LG com purificação de ar podem purificar o ar de forma efetiva e rápida enquanto também oferecem controle climático. Esta tecnologia pode ser utilizada com as unidades Hi Wall, Cassete e sistemas de duto LG. Tecnologias como a eletrificação de poeira, filtros HEPA, filtros MP 1,0, filtros de desodorização, UVnano ou ionizadores podem ser implementadas nos sistemas HVAC LG para o gerenciamento de QAI, possibilitando o monitoramento da qualidade do ar em tempo real. A combinação de tecnologias de purificação de ar varia dependendo do produto. Além disso, como a parte interna do sistema de purificação também precisa ser higienizada, são aplicadas tecnologias para impedir a formação de fungo nos componentes internos.



Unidades Hi-Wall



As unidades Hi Wall LG, como DUALCOOL e ARTCOOL, vêm com AirCare Complete System, que garante ar puro e limpo através de múltiplas etapas de filtragem, e emprega a tecnologia UVnano™ da LG e o recurso de Limpeza Automática para manter seu interior higienizado. A tecnologia UVnano™ mantém as condições de higiene através da eliminação de até 99,99% das bactérias do ventilador. O Ionizador Plasmaster reduz microscópicas partículas nocivas do ar que podem aderir à mobília e às roupas. Por fim, a função de Limpeza Automática seca o trocador de calor, prevenindo a formação de mofo e bactérias.

*A TUV verificou que 99,99% das bactérias Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermids e Klebsiella pneumoniae foram removidas do ventilador do ar condicionado após serem expostas a 4 horas de luzes LED UV.

Cassetes



As unidades cassete LG como o Cassete 1-via, Cassete 4-vias e o Round Cassete podem ser equipadas com o Kit de Purificação de Ar LG, que foi certificado pelo TÜV para remoção de poeira fina MP1,0 e eliminação de vírus e bactérias do ar em até 99,99%. * Através da eletrificação de poeira, a força eletrostática de partículas menores aumenta, otimizando a eficiência de retenção de poeira. O Kit de Purificação do Ar também tem um ionizador, implementado para remover bactérias aderentes. A Manutenção e conservação do kit é facilitada devido a filtros que podem ser facilmente lavados sem a necessidade de substituição completa, resultando em economia de custos.

Sistemas de Duto



Sistemas de Duto também precisam de purificação de ar para garantir um ar interno saudável. O filtro UVnano da LG pode ser aplicado a sistemas de duto. A Caixa de Filtragem UVnano possui pré-filtro e filtragem padrão MERV de alta classificação (norma ISO 16890 e eMP1 65%) para a retenção de partículas de 0,3-1μm de tamanho. A tecnologia UVnano com luz UVC remove vírus e bactérias retidas no pré-filtro para promover m ambiente interno ainda mais limpo.

*O desempenho de remoção de bactérias no ar foi testado pela TUV Rheinland através da injeção de Staphylococcus epidermidis (1×105 CFU) em uma área fechada de 60m³, mantendo o aparelho (modelo PAH-TAP0MW) funcionando por sessenta (60) minutos, e o resultado foi uma redução de 99,9%. Os resultados podem variar de acordo com o ambiente. (referência TÜV nº 60382341 001)