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Soluções HVAC LG em QAI Para que Você Respire Ar Fresco
A QAI (Qualidade do Ar Interno) tornou-se uma questão importante nos últimos anos, e é influenciada por muitos fatores. É necessário angariar esforços para melhorar a QAI, e a pandemia de COVID-19 ajudou a trazer esta questão à tona. Na segunda parte desta série, as soluções em HVAC que tornam possível o gerenciamento eficaz de QAI serão aprofundadas. Estas soluções podem garantir que seu ambiente de trabalho e sua casa fiquem mais seguros e saudáveis. As soluções em Climatização da LG oferecem um gerenciamento abrangente de QAI para todos os tipos de ambientes.
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Em geral, as quarto principais maneiras de melhorar a qualidade do ar interno são ventilação, filtragem, tecnologias de higienização e temperatura e umidade adequadas. Implementar estes métodos em conjunto e harmonia é essencial para melhorar a QAI de forma prática.
Ventilação
O controle de fluxo de ar e a ventilação são cruciais para mitigar o risco de infecção por pequenas partículas transportadas pelo ar. Embora a purificação de ar ajude a filtrar partículas, a ventilação é importante para introduzir ar fresco em espaços internos. Este recurso também pode remover outras substâncias nocivas que são difíceis de eliminar através da filtragem. Para melhorar a Qualidade do Ar Interno, métodos ativos como a ventilação devem ser implementados em conjunto com métodos passivos como a filtragem.
ERV (Comercial e Residencial)
A ventilação natural pode ser atribuída a grandes quantidades de perda de energia térmica. Sistemas de Ventilação com Recuperação introduzem ar fresco em espaços internos enquanto reduzem o desperdício de energia, já que o trocador de calor dentro do ERV absorve esta energia. Além do trocador de calor, os recursos diferenciados do ERV LG como a Operação CO2, Refrigeração Noturna, Operação Automática Sazonal, e Atrasar Operação tornam esta solução ainda mais eficiente em termos de energia.
Além disso, o ERV DX LG tem umidificação, pré-resfriamento e recursos de aquecimento, tornando-o uma boa combinação para espaços onde você precisa de controle de temperatura e umidade. A umidade também pode ser monitorada através do controle remoto. Com recuperação térmica, o LG ERV pode economizar 24% de energia, e é possível economizar ainda mais quando outras funções operam juntas.*
Os sistemas ERV da LG estão disponíveis para aplicações comerciais e residenciais, e ambos são equipados com filtros de alta eficiência**. O ERV Residencial é aplicado com a tecnologia de higienização UVnano.
*Com base em uma simulação interna da LGE de um ar-condicionado LG e um ERV LG operando em conjunto, o trocador de calor economiza 24% mais energia que a ventilação natural e opera com outros recursos de ERV para oferecer ainda mais economia. Os resultados podem variar dependendo do ambiente. Condições de simulação: Baseada em ERV (1.000CMH) + Multi V 5 (12hp) /área de 455m2, Refrigeração 26℃ / aquecimento 21℃, e Quest 3,.65 / Operação diária em condições de inverno.
**Filtro de alta eficiência (filtro com classificação ISO) para o ERV comercial é opcional.
FAU (Unidade de Entrada de Ar Fresco)
O sistema FAU é outra solução para ventilação que funciona em conjunto com um sistema de HVAC para introduzir ar fresco em espaços internos enquanto aquece e resfria estes ambientes. Este tipo de sistema também pode ser configurado para manter a pressão positiva em um espaço individual, prevenindo a entrada de ar contaminado vindo do lado externo ou de outras áreas do edifício. Um sistema FAU, no entanto, não tem a função de troca de calor e só está disponível para ventilação de abastecimento. O sistema FAU da LG é aplicado junto ao pré-filtro para reter partículas maiores.
DOAS (Sistemas de Tratamento do Ar Externo)
As unidades DOAS introduzem ar externo 100% fresco no ambiente interno para melhorar a qualidade do ar.
As unidades DOAS da LG recuperam o calor na roda térmica e depois na bobina de recuperação. Com este recurso exclusivo de recuperação de calor em duas etapas da LG, a unidade DOAS consome menos energia.
Estes sistemas filtram o ar externo com filtros que vão da classificação MERV 8 a MERV 14, assegurando a entrada de ar limpo nos ambientes internos. Além disso, o Sistema DOAS não dissemina ar infectado por diferentes áreas do edifício através de dutos. A configuração de sistemas integrados como DOAS+VRF ajuda a reduzir a disseminação de infecções e o consumo de energia.
Purificação
Em espaços onde a ventilação é difícil ou insuficiente, é importante remover rapidamente os contaminantes, circulando o ar através de um filtro de alto desempenho aplicado a um purificador de ar ou sistema de ar-condicionado.
Purificadores de Ar são um método eficaz de fornecer ar limpo, principalmente para aplicações residenciais. A LG oferece diversos modelos de purificadores PuriCare, incluindo o PuriCare 360°. Com purificação do ar em 360° e os filtros HEPA, ele retém poeira fina e refresca o ar em grandes áreas*.
O purificador libera fluxo de ar filtrado a uma distância de até 7,5metros, sem esforço, através do Clean Booster que, quando ligado, sobe e gira para distribuir ar filtrado por todo o cômodo. Para aplicações industriais ou comerciais, a LG oferece o purificador comercial que pode facilmente cobrir interiores de até 158 metros quadrados.** Perfeito para amplos espaços de trabalho, lounges, salas de conferência e cafeterias, este impressionante produto utiliza dois ventiladores potentes para fornecer ar limpo de forma rápida e consistente a uma distância de até 12 metros.***
*Teste realizado pelo laboratório interno da LG em espaço fechado de 259m3 (9,8 x 9,8 x 2,7m) usando o PuriCare 360° (modelo AS309DWA) com o Clean Booster ligado, medindo a velocidade do ar a uma altura de 1,5m e distância de 7,5m.
** Testado pelo laboratório interno da LG e CA (Korea Air Cleaning Association – Associação Coreana de Limpeza do Ar, em tradução livre) em uma área fechada de 30m3 usando PuriCare Comercial (modelo AS488BWA) no modo de alta velocidade com base nos métodos de teste CA (SPS-KACA 002-132). Os resultados podem variar dependendo das condições ambientais e de outros fatores externos.
***Testado pelo laboratório interno da LG em um espaço fechado de 128m3 (1,7 x 29,0 x 2,6m) usando o PuriCare Comercial (modelo AS488BWA), medindo a velocidade do ar a uma altura de 2,4m e distância de 15,44m. Os resultados podem variar dependendo das condições externas.
Unidades Internas com Purificação de Ar.
As unidades internas da LG com purificação de ar podem purificar o ar de forma efetiva e rápida enquanto também oferecem controle climático. Esta tecnologia pode ser utilizada com as unidades Hi Wall, Cassete e sistemas de duto LG. Tecnologias como a eletrificação de poeira, filtros HEPA, filtros MP 1,0, filtros de desodorização, UVnano ou ionizadores podem ser implementadas nos sistemas HVAC LG para o gerenciamento de QAI, possibilitando o monitoramento da qualidade do ar em tempo real. A combinação de tecnologias de purificação de ar varia dependendo do produto. Além disso, como a parte interna do sistema de purificação também precisa ser higienizada, são aplicadas tecnologias para impedir a formação de fungo nos componentes internos.
Unidades Hi-Wall
As unidades Hi Wall LG, como DUALCOOL e ARTCOOL, vêm com AirCare Complete System, que garante ar puro e limpo através de múltiplas etapas de filtragem, e emprega a tecnologia UVnano™ da LG e o recurso de Limpeza Automática para manter seu interior higienizado. A tecnologia UVnano™ mantém as condições de higiene através da eliminação de até 99,99% das bactérias do ventilador. O Ionizador Plasmaster reduz microscópicas partículas nocivas do ar que podem aderir à mobília e às roupas. Por fim, a função de Limpeza Automática seca o trocador de calor, prevenindo a formação de mofo e bactérias.
*A TUV verificou que 99,99% das bactérias Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermids e Klebsiella pneumoniae foram removidas do ventilador do ar condicionado após serem expostas a 4 horas de luzes LED UV.
Cassetes
As unidades cassete LG como o Cassete 1-via, Cassete 4-vias e o Round Cassete podem ser equipadas com o Kit de Purificação de Ar LG, que foi certificado pelo TÜV para remoção de poeira fina MP1,0 e eliminação de vírus e bactérias do ar em até 99,99%. * Através da eletrificação de poeira, a força eletrostática de partículas menores aumenta, otimizando a eficiência de retenção de poeira. O Kit de Purificação do Ar também tem um ionizador, implementado para remover bactérias aderentes. A Manutenção e conservação do kit é facilitada devido a filtros que podem ser facilmente lavados sem a necessidade de substituição completa, resultando em economia de custos.
Sistemas de Duto
Sistemas de Duto também precisam de purificação de ar para garantir um ar interno saudável. O filtro UVnano da LG pode ser aplicado a sistemas de duto. A Caixa de Filtragem UVnano possui pré-filtro e filtragem padrão MERV de alta classificação (norma ISO 16890 e eMP1 65%) para a retenção de partículas de 0,3-1μm de tamanho. A tecnologia UVnano com luz UVC remove vírus e bactérias retidas no pré-filtro para promover m ambiente interno ainda mais limpo.
*O desempenho de remoção de bactérias no ar foi testado pela TUV Rheinland através da injeção de Staphylococcus epidermidis (1×105 CFU) em uma área fechada de 60m³, mantendo o aparelho (modelo PAH-TAP0MW) funcionando por sessenta (60) minutos, e o resultado foi uma redução de 99,9%. Os resultados podem variar de acordo com o ambiente. (referência TÜV nº 60382341 001)
Monitoramento e Controle de Qualidade do Ar
A qualidade do ar pode ser monitorada através da lâmpada led do produto, do controle e do aplicativo ThinQ. Os abrangentes sistemas de controle da LG fornecem um nível adicional de poder de purificação, tornando o controle do sistema mais conveniente e completo. Com controle de unidade individual e de todo o sistema, as soluções de controle da LG cobrem uma ampla variedade de aplicações e ambientes.
Tecnologia de Higienização
Tecnologias de Higienização são aplicadas a produtos de HVAC para oferecer maior qualidade do ar proveniente de unidades internas. Estas tecnologias são cada vez mais comuns em sistemas de HVAC.
Ionizador
O íon de plasma dos ionizadores suprime e desativa bactérias e vírus no cômodo, mantendo o ar limpo. O hidrogênio ativo e os íons de oxigênio são liberados no ar para desativar bactérias e vírus e neutralizar os compostos orgânicos voláteis (VOC). O Pasmaster Ionizer da LG é encontrado em produtos como a unidade Hi-Wall DUALCOOL da LG e no kit de purificação de ar do Cassete, que ajuda a eliminar VOCs e oferecer ar mais saudável.
UVGI (Irradiação Germicida com Luz Ultravioleta)
Em resumo, a luz ultravioleta é capaz de reduzir o número de vírus e bactérias nas superfícies. A Irradiação Germicida com Luz Ultravioleta (UVGI) é uma radiação eletromagnética implementada na tecnologia UVnano que destrói a habilidade de reprodução dos microrganismos ao induzir alterações fotoquímicas nos ácidos nucleicos. Como mencionado acima, a tecnologia UVnano é aplicada a uma gama de unidades Hi Wall, sistemas de duto e sistemas ERV. Nos sistemas de duto, os LEDs UV da LG projetam feixes de luz UVC (ou ultravioleta tipo C) no pré-filtro, desinfetando-o. Esses LEDs são inclinados a um ângulo que permite o disparo na direção do pré-filtro, colocado na frente do filro MERV-13 para quebrar o DNA e o RNA de bactérias e vírus que se acumulam no pré-filtro. Esta tecnologia certificada pela TÜV é 99,99%* eficaz.
*[Fonte] https://www.fda.gov/medical-devices/coronavirus-covid-19-and-medical-devices/uv-lights-and-lamps-ultraviolet-c-radiation-disinfection-and-coronavirus.
* UVnano é uma palavra composta derivada da palavra UV e de sua unidade, o nanômetro. Com base no teste TÜV Rheinland conduzido de acordo com o método de teste da LG e em conformidade com a ISO 20743 : 2007, removendo 99,99% das bactérias Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis e Klebsiella pneumoniae do ventilador do ar-condicionado após exposição a luzes LED UV por 4 horas(modelos testados: PBM13M1UA, PBM13M2UA, PBM13M3UA). O valor do resultado é medido em um ponto específico definido no experimento. Este resultado pode diferir nas condições reais de uso do sistema de ar-condicionado.
Controle de Temperatura e Umidade
O controle efetivo de temperatura e umidade é vital para manter ambientes internos ideais e a LG tem uma diversa linha de soluções HVAC com economia de energia. Estas soluções em climatização são projetadas para integração perfeita com as soluções de ventilação, purificação de ar e filtragem discutidas acima.
A LG é emepenha-se em fornecer produtos que garantam ambientes mais saudáveis. Embora a pandemia do COVID-19 tenha enfatizado a necessidade de um gerenciamento eficaz da qualidade do ar interno, existem muitos outros cenários em que podemos nos beneficiar de ar interno mais limpo. A QAI claramente tornou-se uma questão necessária de saúde, e a LG está aqui para garantir que os clientes estejam confortáveis e saudáveis.