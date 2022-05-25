Cassete 1-via Personalizado - Solução para Studio

Idealizado como um home office elegante e versátil, o projeto esbanja bom gosto, porém, as escolhas certeiras não param por aí. A tecnologia está presente em todos os detalhes, a fim de deixar a rotina do usuário mais prática e eficiente. A inspiração para o espaço, conforme explicam as profissionais, foi justamente o aumento da demanda de home office com a pandemia. As vivências precisaram ser adaptadas e esse ambiente se tornou fundamental dentro de casa.

O uso de texturas e acabamentos nobres é uma marca registrada no trabalho das arquitetas e neste ambiente eles aparecem em evidência. A madeira está presente nas paredes e no teto, deixando o local mais aconchegante. No piso, a dupla optou por um porcelanato marmorizado, trazendo um toque de sofisticação. Já a iluminação ajuda a destacar todos os elementos, proporciona funcionalidade para a rotina de trabalho e, ainda, deixa o ambiente mais intimista quando necessário.