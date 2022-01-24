Tecnologia de Sensor Inteligente para Soluções de HVAC.

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No mundo em evolução de IA, Internet das Coisas e dispositivos Smart, a funcionalidade de nossas casas e escritórios também está mudando rapidamente. Nossos celulares se conectam ao nossos refrigeradores. Nossas máquinas de lavar se conectam a servidores remotos. Toda esta conectividade está tornando os eletrodomésticos que utilizamos no dia a dia mais eficazes, gerando maior comodidade em nossas vidas. No centro dessa funcionalidade um tanto nova estão sensores inteligentes que reúnem informações sobre o ambiente ao nosso redor e transmitem essas informações para permitir que nossos aparelhos e dispositivos funcionem ainda melhor. Os sistemas HVAC LG também implementam o uso de sensores inteligentes para nos manter mais confortáveis e otimizar a performance para um controle de temperatura mais eficiente e eficaz. Vamos explorar alguns dos sensores inteligentes que mantêm as soluções HVAC da LG à frente do jogo.
SENSOR DE UMIDADE – Combinando Temperatura e Umidade
Qualquer sistema de HVAC precisa de um bom termostato para garantir temperaturas precisas, mas as soluções de HVAC LG estão um passo à frente com o sensor de umidade. O DUAL Sensing Control do Multi V LG utiliza sensores de temperatura e umidade para oferecer um novo nível de conforto. Ao detectar o nível de umidade no espaço, os sensores de umidade ajudam o sistema Multi V a ajustar o fluxo de ar das unidades internas quando o ar interior está muito seco. Quando as condições externas estão excessivamente úmidas, o sensor de umidade é capaz de notificar o sistema e o ar refrigerado pode ser lançado dentro de casa, tornando o ambiente mais agradável. Este sistema também é mais eficiente. Quando o clima externo está seco, o sistema pode reduzir a taxa de operação e fornecer um fluxo de ar mais suave. Além disso, à noite quando a temperatura e umidade estão baixas, o sistema automaticamente reduz a operação e promove fluxo de ar e refrigeração apropriados. Esta solução DUAL Sensing pode aumentar a eficiência sazonal em até 21%, graças aos sensores de umidade inteligentes.
SENSOR DE TEMPERATURA DO PISO – Conforto do Chão ao Teto
Enquanto um sistema de HVAC opera, ele usa o sensor de temperatura para aquecer ou resfriar todo o espaço onde as unidades internas estão instaladas. Mas se o termômetro estiver localizado na unidade interna ou na parede, as temperaturas na parte inferior do cômodo podem ser diferentes da temperatura na parte superior. Com sensores inteligentes que podem detectar a temperatura no piso do cômodo, o sistema de HVAC é capaz de aquecer ou resfriar de forma precisa e equilibrada para promover um ambiente mais confortável do chão ao teto.
DETECTOR DE PRESENÇA - Maior proximidade com o conforto
Em um espaço como um escritório ou centro de conferência, onde as pessoas entram e saem de diferentes salas e espaços durante o dia, a energia pode ser desperdiçada no aquecimento ou resfriamento de lugares vazios. Sensores inteligentes que detectam a presença humana são capazes de iniciar e parar a operação de um sistema de HVAC dependendo se a sala está ou não ocupada. Quando um sensor notifica o sistema de que as pessoas deixaram a sala, o sistema pode desligar o fluxo de ar e parar o controle de temperatura no espaço em questão. Os sensores de presença como estes implementados no Cassete DUAL Vane LG podem economizar até 54% de consumo de energia ao reduzir o desperdício de energia. O sistema pode então automaticamente voltar quando a sala for ocupada novamente. Sensores inteligentes estão mudando a maneira como interagimos com nossos dispositivos e eletrodomésticos. Eles também estão criando ambientes mais confortáveis e eficientes em nossas casas e escritórios. O mundo de HVAC está dando um salto à frente com o uso de sensores inteligentes.
*Produtos e soluções podem variar de acordo com o país e condições de operação. Por favor clique no botão “CONTATO PARA COMPRAR” abaixo para falar com nosso escritório local da LG e receber mais informações sobre soluções e produtos.