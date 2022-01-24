Tecnologia de Sensor Inteligente para Soluções de HVAC.

Em um espaço como um escritório ou centro de conferência, onde as pessoas entram e saem de diferentes salas e espaços durante o dia, a energia pode ser desperdiçada no aquecimento ou resfriamento de lugares vazios. Sensores inteligentes que detectam a presença humana são capazes de iniciar e parar a operação de um sistema de HVAC dependendo se a sala está ou não ocupada. Quando um sensor notifica o sistema de que as pessoas deixaram a sala, o sistema pode desligar o fluxo de ar e parar o controle de temperatura no espaço em questão. Os sensores de presença como estes implementados no Cassete DUAL Vane LG podem economizar até 54% de consumo de energia ao reduzir o desperdício de energia. O sistema pode então automaticamente voltar quando a sala for ocupada novamente. Sensores inteligentes estão mudando a maneira como interagimos com nossos dispositivos e eletrodomésticos. Eles também estão criando ambientes mais confortáveis e eficientes em nossas casas e escritórios. O mundo de HVAC está dando um salto à frente com o uso de sensores inteligentes.