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Tendências de HVAC em 2021
LG HVAC 2021. Mar HVAC Trends in 2021 ·That Will Lead Us into the Future·
Sistemas de HVAC se tornaram uma parte integral da vida de muitos ao redor do mundo. Estes sistemas nos mantêm confortáveis e seguros dentro de nossas casas, escritórios, carros e praticamente qualquer prédio em que entremos. Estes sistemas também são fundamentais para a Indústria de HVAC e, com as mudanças sociais e o distanciamento, a indústria de HVAC está disposta a se adaptar a estas necessidades. Conforme 2021 se inicia, nós gostaríamos de observar o futuro desses sistemas e explorar as tendências que veremos na indústria por meio de estatísticas e gráficos que mostram as mudanças no horizonte.
Redefinindo Nossos Ambientes
Effectiveness of Ventilation on Virus Transmission COVID-19 spreads through the air As much as 70% reduce in risk of infection Two men are having a conversation and oxygen particles are spreaded in the air. Two men are having a conversation and oxygen particles are gone through the opened window.
Impacto Social
Muitos dos espaços que ocupamos no dia-a-dia, incluindo escritórios, centros de transporte público, lojas de varejo e cinemas, foram projetados com foco em eficiência e altas capacidades no sistema de HVAC. Entretanto, com o risco da propagação do vírus em áreas urbanas lotadas, estes espaços exigirão novos projetos que tenham o objetivo de melhor ventilação, distanciamento e interações sem contato.
Impacto no HVAC
Como espaços ventilados demonstraram redução no risco de infecção, de acordo com um estudo da SAGE EMG(2), providenciar ventilação e controle climático em espaços nos quais as pessoas estão distanciadas também será o foco dos projetos de HVAC.
Transição da Cadeia de Suprimentos
Will you change your shipping and supply chain strategies because of your experience with the COVID-19 pandemic? Yes 42.2% No 28.9% Maybe 28.9% A pie chart which tells the result of the shipping and supply chain strategies
Impacto Social
As cadeias de suprimento das indústrias foram impactadas pela pandemia e fornecedores em todas as etapas tem sofrido com estoques cheios e queda nas vendas. Fornecedores terão de responder rapidamente para avaliar a demanda com maior precisão.
Impacto no HVAC
A indústria de HVAC também precisará adotar flexibilidade em seus cálculos de demanda, considerando que 42% dos fabricantes expressaram interesse em redefinir suas estratégias de cadeia de suprimentos desde o início da pandemia. Métodos de comunicação com fornecedores e informes aos mesmos por toda a cadeia de suprimentos irão emergir em 2021 como resposta.
Elevando a Experiência do Consumidor
Experience Valued Over Price Price product 14% Experience 86% 86% of consumers will pay more for a better customer experience The pan balance represents the experience valued over price.
Impacto Social
Com 86% dos consumidores dispostos a pagar mais por uma melhor experiência e a necessidade de distanciamento social presente, indústrias baseadas em serviços reduzirão o contato direto com os consumidores por meio de tecnologias que tornarão as interações mais convenientes.
Impacto no HVAC
Os técnicos de HVAC trabalham em contato direto com o produto, mas a indústria de HVAC verá a implementação de tecnologias para melhorar a experiência do consumidor e oferecer comunicação mais segura com estes consumidores, como transações sem contato e serviços de manutenção remotos.
A Reação do HVAC ao Home Office
Telecommuting A man is holding a cup and working with a laptop. 86% Of employees feel that Remote work alleviates stress A computer monitor is showing three speech bubbles. 48% Increase in teams chats per person overall A computer monitor is showing an uncertain person. 55% Increase in number of meeting and call per week
Impacto Social
Devido a suposição de que o número de pessoas trabalhando de casa dobrará em 2021 por causa da pandemia de COVID-19, é esperado que o trabalho remoto se torne uma norma ao invés de uma breve tendência. Nesse período as reuniões online apresentaram um crescimento de 48%.
Impacto no HVAC
As pessoas demandarão funcionalidades inteligentes em suas casas e sistemas HVAC. A indústria de HVAC encontrará o setor residencial com inovações que melhorem a casa para necessidades diversas, tais como controle via wi-fi e soluções mais eficientes de ar condicionado para aplicações residenciais.
Integração Sem Contato
Impacto Social
As preocupações com o vírus da COVID-19 tornouas pessoas mais conscientes sobre a qualidade do ar nos espaços que ocupam.Espaços serão projetados com métodos de distribuição de ar fresco ao mesmotempo que oferecem aplicações sem contato incluindo sensores de movimento,reconhecimento por voz e detecção de proximidade.
Impacto no HVAC
Considerando que controles sem contato e ventilação de ar se tornarão prioridades, os sistemas de climatização serão mais personalizados por meio de aparelhos inteligentes e a demanda por sistemas de purificação de ar e de ventilação aumentarão.
1. Response Source. (November 20,2020). Government Confirms Importance of Ventilation to Reduce Spread of COVID-19. Retrieved from https://pressreleases.responsesource.com/news/100448/government-confirms-importance-of-ventilation-to-reduce-spread-of-covid-19/
2. SAGE EMG. (2020). Role of Ventilation in Controlling SARS-CoV-2 Transmission. Retrieved from https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/928720/S0789_EMG_Role_of_Ventilation_in_Controlling_SARS-CoV-2_Transmission.pdf
3. Shipping and Freight Resource. (April 21,2020). 42% Will Change Supply Chain Strategies Post COVID-19 – Impact Survey. Retrieved from https://www.shippingandfreightresource.com/supply-chain-strategies-post-covid-19-impact-survey/#
4. Toma Kulbytė. (December 11, 2020). 37 Customer Experience Statistics You Need to Know for 2021. Retrieved from https://www.superoffice.com/blog/customer-experience-statistics/
5. Finances Online. (2020). 12 Essential Work from Home Trends & Predictions for 2020/2021 You Should Know. Retrieved from https://financesonline.com/work-from-home-trends/
6. Jared Spataro. (September 22, 2020). A Pulse on Employees’ Wellbeing, Six Months into the Pandemic. Retrieved from https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/blog/2020/09/22/pulse-employees-wellbeing-six-months-pandemic/
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