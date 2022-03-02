Termos Comerciais: Dicionário HVAC

A indústria de HVAC pode ser um labirinto de terminologias desconhecidas e acrônimos estranhos. Ao comprar um novo sistema de HVAC, você pode se sentir perdido mesmo antes de começar. Não se sobrecarregue. Familiarize-se com o básico, mesmo se você for um verdadeiro novato em HVAC. Na verdade, vamos começar com HVAC. O que é HVAC?

HVAC é o termo abreviado para Heating, Ventilation and Air Conditioning (Aquecimento, Ventilação e Condicionamento de Ar). O objetivo do design de HVAC é equilibrar o conforto climático do ambiente interno com outros fatores como instalação, custos, facilidade de manutenção e eficiência energética. Como a disciplina de HVAC inclui um grande número de termos e acrônimos especializados, aqui estão alguns termos usados com frequência que o ajudarão a navegar no processo de seleção da melhor solução de HVAC para você.