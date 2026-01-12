A varanda, antes estreita e subutilizada, tornou-se um convite à convivência. O canto alemão, com marcenaria sob medida e estofamento acolhedor, cria o cenário perfeito para momentos em família e encontros entre amigos. A bancada ampliada da pia e a nova lareira ecológica agregam funcionalidade e aconchego, enquanto o nivelamento do piso eliminou desníveis, integrando completamente o espaço à sala de estar. O cuidado com o conforto térmico foi outro ponto essencial.

O apartamento, com pé-direito baixo, exigiu uma solução eficiente e discreta de climatização. A escolha foi o sistema LG Multi Inverter, que alimenta nove evaporadoras com duas condensadoras estrategicamente posicionadas em um canto da varanda. Elas estão escondidas com um jardim e vidro com filme fosco, mantendo a estética limpa e elegante.

Os arquitetos optaram pelo modelo Cassete de 1-Via, da LG, ideal para ambientes com altura reduzida. A solução garantiu uma climatização eficiente e silenciosa, preservando o design do forro e a harmonia visual dos espaços. “O Cassete tem altura menor que o modelo tradicional, o que foi essencial para não perdermos centímetros preciosos do pé-direito”, explica Carla.