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Elegância natural
Este apartamento reflete o equilíbrio entre materiais nobres, conforto familiar e design contemporâneo, onde a madeira, a luz natural e a climatização se unem em perfeita harmonia.
Fotos: @carlaformanek
Assinado pelos sócios Carla Perli e Daniel Maiettini, da Laperli Arquitetura, este projeto resgata o charme de um apartamento de quase 30 anos, com 216 m², e o transforma em um lar sofisticado, acolhedor e funcional. O casal de advogados desejava um ambiente que refletisse sua personalidade: elegante, atemporal e com toques naturais. Ou seja, um refúgio urbano capaz de unir conforto e praticidade.
O ponto de partida do projeto foi afetivo, com duas poltronas antigas herdadas da família. A partir delas, o conceito de misturar o antigo ao contemporâneo orientou toda a composição. A madeira natural, o travertino, o couro e a paleta neutra formam a base do projeto, garantindo um visual refinado e acolhedor. Cada escolha é estratégica e ajuda a destacar texturas, trazer leveza aos espaços e reforçar a conexão com a natureza.
Um dos principais desafios foi reconfigurar a área social, que apresentava ângulos e desníveis típicos dos imóveis da época. A proposta dos profissionais, então, foi integrar os ambientes e valorizar a luz natural, criando fluidez e amplitude. O forro foi ajustado de forma estratégica para manter o pé-direito original, sem comprometer o conforto térmico nem a estética. O resultado é um espaço que respira continuidade, com transições sutis entre sala, jantar, varanda e copa.
A sala ganhou protagonismo com o painel de musgo preservado, que cumpre dupla função: elemento decorativo e conexão visual com o verde. Ao lado dele, um armário embutido mimetizado amplia o espaço de armazenamento sem interferir na estética, um detalhe que exemplifica o equilíbrio entre forma e função. O nicho vertical de decoração traz leveza ao conjunto e reforça o caráter personalizado do projeto.
Luz, conforto e climatização inteligente
A iluminação natural foi um dos pilares da transformação. Na sala de jantar, a dupla criativa abriu uma nova janela para permitir a entrada de luz e revelar o jardim de vasos instalado na varanda. A copa, antes isolada, foi conectada à área social por meio de painéis de brises de madeira, que substituíram a antiga parede. Essa solução trouxe circulação de ar e luminosidade e, assim, transformou o espaço em um ambiente vivo e fluido.
A varanda, antes estreita e subutilizada, tornou-se um convite à convivência. O canto alemão, com marcenaria sob medida e estofamento acolhedor, cria o cenário perfeito para momentos em família e encontros entre amigos. A bancada ampliada da pia e a nova lareira ecológica agregam funcionalidade e aconchego, enquanto o nivelamento do piso eliminou desníveis, integrando completamente o espaço à sala de estar. O cuidado com o conforto térmico foi outro ponto essencial.
O apartamento, com pé-direito baixo, exigiu uma solução eficiente e discreta de climatização. A escolha foi o sistema LG Multi Inverter, que alimenta nove evaporadoras com duas condensadoras estrategicamente posicionadas em um canto da varanda. Elas estão escondidas com um jardim e vidro com filme fosco, mantendo a estética limpa e elegante.
Os arquitetos optaram pelo modelo Cassete de 1-Via, da LG, ideal para ambientes com altura reduzida. A solução garantiu uma climatização eficiente e silenciosa, preservando o design do forro e a harmonia visual dos espaços. “O Cassete tem altura menor que o modelo tradicional, o que foi essencial para não perdermos centímetros preciosos do pé-direito”, explica Carla.
Sofisticação que acolhe
A madeira natural no piso e nas paredes aquece o ambiente, enquanto o travertino e os tons neutros equilibram a composição, criando contraste e luminosidade. As texturas aparecem de forma pontual, no musgo preservado, nos tecidos naturais, no couro e na marcenaria arredondada, que adiciona leveza e segurança, principalmente para as crianças.
Assim, cada ambiente apresenta estética e funcionalidade. O mobiliário sob medida garante fluidez, enquanto peças afetivas, como as poltronas que passam de geração em geração, dão personalidade e história. Essa mistura entre passado e presente traduz a essência do projeto, que acolhe, valoriza o estilo dos moradores e combina técnica com afeto.
Como definem os sócios do escritório, a partir de materiais naturais e escolhas personalizadas, o apartamento reflete sofisticação. É um lar acolhedor, onde cada detalhe revela cuidado, da marcenaria fluida ao conforto térmico, da integração dos espaços ao equilíbrio entre o antigo e o novo. Uma obra que reflete o olhar sensível os profissionais, pronta para transformar memórias em espaços que inspiram.
Laperli Arquitetura
À frente da Laperli Arquitetura, Carla Perli e Daniel Maiettini unem experiência, técnica e sensibilidade para criar projetos que equilibram estética, funcionalidade e execução impecável. O escritório desenvolve projetos residenciais e corporativos, do conceito ao acabamento final, priorizando o bem-estar e a identidade dos clientes. Formada em Arquitetura pela Universidade Mackenzie, com pós-graduação em Projetos pela UPC (Barcelona) e especialização em Design de Interiores pelo Instituto Europeu de Design (Milão), Carla é responsável pela criação. Daniel, formado pela Universidade São Marcos, soma também 25 anos de experiência em obras de grande porte, incluindo hospitais, shoppings e escritórios corporativos, e lidera a gestão técnica e financeira da empresa.