Projetado pelas arquitetas Patrícia Campanari e Alice Monte, da Pixel Arquitetura, este apartamento de 160 m² em São Paulo reflete uma proposta cuidadosamente pensada para um casal jovem com uma filha pequena, que pretende ampliar a família.

O desejo dos moradores era criar um espaço aconchegante, funcional e convidativo, no qual pudessem receber amigos e familiares, com ambientes integrados e atmosfera contemporânea. Assim, a dupla estudou cada detalhe com o objetivo de aliar estética, conforto e praticidade, resultando em um lar personalizado e atemporal.