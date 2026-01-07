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Um lar contemporâneo e acolhedor
Este apartamento combina conforto e sofisticação em cada detalhe, com soluções inteligentes que transformam o espaço em um lar acolhedor, funcional e plenamente contemporâneo.
Fotos: Renato Navarro
Projetado pelas arquitetas Patrícia Campanari e Alice Monte, da Pixel Arquitetura, este apartamento de 160 m² em São Paulo reflete uma proposta cuidadosamente pensada para um casal jovem com uma filha pequena, que pretende ampliar a família.
O desejo dos moradores era criar um espaço aconchegante, funcional e convidativo, no qual pudessem receber amigos e familiares, com ambientes integrados e atmosfera contemporânea. Assim, a dupla estudou cada detalhe com o objetivo de aliar estética, conforto e praticidade, resultando em um lar personalizado e atemporal.
Integração e fluidez
A principal intervenção foi a integração da sala com a varanda, a fim de promover amplitude e maior iluminação natural. Para isso, foi necessário remover a esquadria e parte da alvenaria, o que gerou continuidade visual entre os ambientes, além de criar uma sensação de fluidez.
Ao mesmo tempo, as arquitetas ajustaram o layout da área íntima, reduzindo levemente a sala para ampliar o closet da suíte master e o dormitório da filha. No quarto da menina, a integração com a varanda conferiu maior espaço de armazenamento, mantendo a funcionalidade sem comprometer o conforto.
O desafio de equilibrar amplitude e privacidade foi solucionado com um projeto inteligente de marcenaria. No hall, um pórtico em madeira conecta o forro à parede revestida em travertino, criando uma composição elegante que se estende até a área social, que revela dois ambientes distintos: sala de TV e living. Para a primeira, um painel ripado com nicho para a TV e uma estante integrada garantem funcionalidade e circulação livre.
O coração do lar
A cozinha se integra ao living por meio de uma ilha de cantos arredondados, com painel inferior em ripas em laca azul, complementando a paleta neutra com um ponto de cor. As bancadas em mármore Branco Paraná sobem até o frontão e assim sugerem continuidade e unidade visual. Já a porta que separa a cozinha da lavanderia, também em laca azul, possui um vão para passagem dos pets, atendendo à rotina da família.
Descanso merecido
O apartamento possui três suítes, cada uma com identidade própria. No quarto da filha, a marcenaria foi planejada para otimizar o espaço e possibilitar a instalação de uma poltrona-balanço, enquanto a cama segue o modelo Montessori. O painel do quarto remete a cercas e arcos, com uma proposta lúdica e acolhedora.
Na suíte de hóspedes, o uso de revestimentos marcantes cria identidade própria, em perfeita harmonia com o restante do apartamento.
Por sua vez, a suíte master conta com closet em MDF carvalho poro, vidros reflecta bronze e metais bronze, enquanto o dormitório exibe cabeceira com painel inspirado nos templos gregos e móveis com cantos arredondados. A bancada em quartzito Blue Rome, painel de TV e penteadeira com iluminação LED completam o ambiente sofisticado.
Climatização e conforto térmico
Um aspecto fundamental do projeto foi o conforto térmico, garantido pela climatização com Cassetes de 1-Via da LG em todos os ambientes, conectados a uma única condensadora instalada na área técnica da lavanderia. Os equipamentos oferecem fluxo de ar eficiente, silencioso e discreto, integrando-se ao forro sem interferir na estética.
A automação do ar-condicionado, se estende às luminárias e persianas, de modo a permitir controle total via assistente virtual. Dessa forma, o casal tem uma solução tecnológica que assegura o conforto, em ambientes adaptáveis às necessidades da família.
A iluminação natural foi ampliada com a integração da sala e varanda, enquanto a disposição de perfis lineares de LED, embutidos e pendentes nos diferentes ambientes valoriza texturas, cores e objetos de design, destacando móveis icônicos como as Poltronas Mole e Renata de Sérgio Rodrigues, o sofá Cozy de Baba Vacaro, e os pendentes Lanterna da Lumini.
Funcionalidade com aconchego é o conceito que resume o projeto, que combina design contemporâneo, soluções inteligentes e atenção aos desejos dos moradores, resultando em um espaço sofisticado, acolhedor e preparado para a vida em família.
Sobre as profissionais
As arquitetas Patrícia Campanari e Alice Monte, à frente da Pixel Arquitetura (www.pixelarquitetura.com), combinam criatividade, técnica e sensibilidade em cada projeto. Com abordagem personalizada, traduzem estilo de vida, gostos e necessidades dos clientes em ambientes sofisticados, funcionais e acolhedores, garantindo que cada lar entregue tenha identidade própria, conforto e atenção a todos os detalhes. Desde o planejamento até a execução, seu trabalho une estética, bem-estar e experiência, para tornar cada projeto uma realização única e cuidadosamente pensada.