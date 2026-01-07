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Memória e contemporaneidade em harmonia
Com formas curvilíneas e arcos marcantes, este projeto explora a fluidez dos espaços e a harmonia das cores, criando um ambiente contemporâneo, acolhedor e cheio de personalidade.
Assinado pela arquiteta Fabíola Paredes e pela designer de interiores Débora Wajman, do escritório Estúdio Taco, este apartamento de 135 m², localizado em São Paulo, reflete uma síntese delicada entre passado e presente. O projeto, carinhosamente apelidado de AP Arcos, nasce do desejo de valorizar a principal característica original do imóvel: suas aberturas em arco. Portas, janelas e passagens com esse formato marcante tornaram-se o fio condutor de um projeto que respeita a história do edifício e, ao mesmo tempo, propõe uma leitura contemporânea e funcional dos espaços.
Desde o início, o objetivo das profissionais era equilibrar o charme original do apartamento com o conforto e a praticidade que os moradores buscavam para o dia a dia. O casal de proprietários queria modernizar os ambientes e otimizar a planta, sem perder a atmosfera acolhedora que fazia parte da essência do imóvel. O resultado é um projeto que une técnica, estética e afeto, onde cada detalhe valoriza o que já existia e acrescenta novas camadas de vida, cor e textura.
Integração e funcionalidade com alma
A principal intervenção do projeto aconteceu na área social, com a integração total com a cozinha. A antiga lavanderia deu lugar à nova cozinha, mais ampla e funcional, enquanto a lavanderia foi reposicionada no espaço que antes abrigava o quarto e o banheiro de serviço. Essa reorganização tornou a planta mais fluida e coerente, conectando visualmente todos os ambientes para uma rotina mais prática para os moradores.
A marcenaria sob medida cumpre papel fundamental na funcionalidade e na estética. Afinal, os móveis definem zonas, criam armazenamento estratégico e ajudam a unificar visualmente o conjunto, respeitando as curvas e proporções originais do imóvel. O uso de acabamentos em madeira clara, azul e terracota reforça o equilíbrio entre leveza e calor, enquanto as linhas arredondadas dos ecoam a linguagem dos arcos originais.
Paleta quente, materiais naturais e texturas equilibradas
As profissionais trabalharam com uma seleção contida de materiais, explorando texturas naturais e tons terrosos para garantir continuidade visual entre os cômodos. O piso de taco original foi restaurado na área social, o que trouxe um elo direto com a história do apartamento. Já nas áreas molhadas, como cozinha, lavanderia, banheiros e lavabo, o porcelanato reproduz o efeito granilite e traz leveza, modernidade e resistência. Nas paredes da cozinha, o revestimento azul na parede introduz cor de forma sutil e reforça a personalidade do projeto.
Já o hall surpreende com o contraste entre o azul profundo e amadeirado, criando um diálogo visual harmonioso e sofisticado, que se repete nos detalhes decorativos e na escolha do mobiliário.
Para compor o espaço, a dupla criativa escolheu peças soltas de design brasileiro e intercalou com itens personalizados, desenhados pelo próprio escritório. Essa mistura de criações sob medida e móveis autorais traz dinamismo e conforto, mantendo a coerência estética entre todos os ambientes.
A serralheria preta, o vidro canelado e os tecidos naturais aparecem como complementos elegantes, adicionando textura e profundidade à composição.
Climatização e iluminação integradas ao design
De acordo com as profissionais, a climatização foi um dos desafios do projeto, especialmente porque a ideia era preservar o pé-direito original e o piso de taco, impossibilitando a passagem de tubulações. Além disso, o edifício não possuía planta estrutural disponível, o que exigiu soluções criativas e cuidadosas.
Para resolver essas questões sem comprometer a estética, a escolha foi pelo Cassete de 1-Via da LG, de 24.000 BTUs, instalado de forma discreta e funcional. Esse modelo permitiu manter a altura do forro e oferecer conforto térmico uniforme em toda a área social, sem interferir no design dos ambientes. O equipamento é compacto e apresenta excelente eficiência energética, ideal para uma climatização silenciosa e eficaz.
Nos dormitórios, foram instaladas evaporadoras LG Multi Inverter HiWall de 9.000 BTUs. Todos os aparelhos são alimentados por uma única condensadora LG Multi Inverter com capacidade para 36.000 BTUs, posicionada de forma estratégica na varanda da sala, um local que garante ventilação adequada e facilita a manutenção, sem afetar a estética da fachada.
Para realçar texturas e criar uma atmosfera aconchegante, sem excessos, as profissionais investiram em soluções criativas para a iluminação. Luzes indiretas embutidas na marcenaria, perfis lineares e pendentes pontuais ajudam a valorizar os volumes e destacar o desenho arquitetônico. Essa abordagem, aliada ao equilíbrio entre luz natural e artificial, reforça a sensação de amplitude e bem estar.
A climatização eficiente também contribui para essa atmosfera, já que torna o apartamento confortável em todas as estações do ano. O fluxo de ar suave, somado ao controle preciso da temperatura, garante o conforto térmico ideal sem ruídos ou interferências visuais.
Um projeto de memórias reeditadas
O projeto traduz o olhar sensível do Estúdio Taco sobre a relação entre memória e contemporaneidade. Afinal, as escolhas não apenas modernizam um apartamento antigo, mas recontam sua história por meio da arquitetura, respeitando o que o tempo construiu e inserindo novos capítulos com delicadeza. As curvas originais, os materiais naturais, as cores acolhedoras e a integração dos espaços fazem deste lar um exemplo de como o passado pode conviver em harmonia com o presente. Cada arco, textura e detalhe carrega uma intenção: criar um espaço autêntico, confortável e atemporal, que acolhe a vida em todas as suas formas.
Estúdio Taco
À frente do Estúdio Taco, a designer de interiores Fabíola Paredes e a arquiteta Débora Wajman combinam experiência, sensibilidade e técnica para criar projetos autorais que unem estética, funcionalidade e identidade. Com mais de 15 anos de trajetória, as profissionais têm um olhar apurado para traduzir a personalidade de cada cliente em espaços únicos. No comando do escritório sediado em São Paulo, assinam projetos residenciais e corporativos que se destacam pela harmonia entre conforto, elegância e propósito, refletindo o compromisso em transformar ambientes em experiências de vida.