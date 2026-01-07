Já o hall surpreende com o contraste entre o azul profundo e amadeirado, criando um diálogo visual harmonioso e sofisticado, que se repete nos detalhes decorativos e na escolha do mobiliário.

Para compor o espaço, a dupla criativa escolheu peças soltas de design brasileiro e intercalou com itens personalizados, desenhados pelo próprio escritório. Essa mistura de criações sob medida e móveis autorais traz dinamismo e conforto, mantendo a coerência estética entre todos os ambientes.

A serralheria preta, o vidro canelado e os tecidos naturais aparecem como complementos elegantes, adicionando textura e profundidade à composição.