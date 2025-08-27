About Cookies on This Site

Ar Condicionado LG Cassete Inverter 36.000 BTU/h 220V ZT-Q36GNLAA, Só Frio
Solicitar orçamento

Ar Condicionado LG Cassete Inverter 36.000 BTU/h 220V ZT-Q36GNLAA, Só Frio

Ar Condicionado LG Cassete Inverter 36.000 BTU/h 220V ZT-Q36GNLAA, Só Frio

ZT-Q36GNLAA
front view
rear view
top view
back view
indoor view
Remote view
Principais recursos

  • Frio
  • Serpentina Black Fin
  • Controle independente de aletas
  • Instalação simplificada
  • Permite linhas longas e com grande elevação
Mais
Operação Silenciosa

Operação Silenciosa

O Cassete LG é tão silencioso que pode ser aplicado mesmo em ambientes que exigem um baixo nível de ruído.
Fluxo de Ar Ajustável

Fluxo de Ar Ajustável

O fluxo de ar do Cassete LG pode ser ajustado para operar em alturas de até 4,2m.
Controle Independente do Ângulo da Aletas

Controle Independente do Ângulo da Aletas

Cada aleta se move independentemente, oferecendo melhor distribuição do ar.
Maior Fluxo de Ar

Maior Fluxo de Ar

As aletas maiores proporcionam melhor distribuição de ar e evita zonas de estagnação.
Cassete 4-vias

Cassete 4-vias

Design que se adapta ao ambiente



Fácil Acesso para Manutenção

A instalação é fácil devido ao painel que se encaixa com um clique

Controle Independente das Aletas

Controle o direcionamento do fluxo de ar de cada aleta de maneira independente

 

 

  •  

Painel de Fácil Instalação

Os cantros removíveis do painel, permitem o ajuste simples durante a instalação.

 



Modo Teto Alto

Pode ser instalado em locais com pé-direito de até 4,2m de altura.

Imprimir

Todas as especificações

CLASSIFICAÇÃO

  • Chassi

    TN

CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO

  • Nominal (BTU/h)

    36000

  • Nominal (kW)

    10550

VENTILADOR INTERNO

  • Fluxo de Ar (Mín ~ Máx) (m³/min)

    19.0~23.0

  • Fluxo de Ar (SA/A/M/B) (m³/min)

    - / 23.0 / 21.0 / 19.0

  • Quantidade (EA)

    1

  • Tipo

    2D Turbo

MOTOR DO VENTILADOR DA EVAPORADORA

  • Saída (Nº)

    1

  • Saída (W)

    124

  • Tipo

    BLDC

TROCADOR DE CALOR

  • Linhas x Colunas x FPI

    2 x 38 x 14

  • Tipo de Serpentina

    Cobre

NÍVEL DE PRESSÃO SONORA (UNIDADE INTERNA)

  • Resfriamento ((SH)/H/M/L) (dB(A))

    - / 40.0 / 38.0 / 36.0

REFRIGERANTE

  • Tipo

    R32

EXTERIOR

  • Cor

    Warm Gray

  • RAL (Clássico)

    RAL 7044

CABO DE CONEXÃO

  • Cabo de Alimentação e Comunicação (H07RN-F, incluso terra) (mm² x núcleos)

    2.5 x 3C

SOQUETE PARA CONEXÃO DA TUBULAÇÃO

  • Tipo de Conexão (Gás)

    Flare

  • Tipo de Conexão (Líquido)

    Flare

  • Gás (mm(pol))

    Φ15.88 (5/8)

  • Líquido (mm(pol))

    Φ9.52 (3/8)

FONTE DE ALIMENTAÇÃO

  • Caso 1

    220, 1, 60

FILTRO DE AR

  • Tipo

    Long Life

PRATICIDADE

  • ThinQ (Wi-Fi)

    Integrado

GERAL

  • Capacidade de resfriamento máx. (W)

    11100

  • Capacidade de resfriamento nominal/min (W)

    10550

  • Consumo de energia de resfriamento nominal/mín. (W)

    5430

  • Dimensões da unidade interna_LxAxP (mm)

    840 x 246 x 840

  • Peso da unidade interna (kg)

    25.5

  • Dimensões da unidade externa_LxAxP (mm)

    950 x 834 x 330

  • Peso da unidade externa (kg)

    54

Para acessar mais documentação técnica e downloads, visite o Portal do parceiro B2B da LG.