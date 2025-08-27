Franklin Gasperini

Elementos que contam histórias: texturas, cores e afetos na materialidade do projeto

Logo na entrada, o visitante já é acolhido por paredes revestidas com tijolos de demolição, que trazem consigo a ideia de permanência, história e afeto. Esse material, além de remeter à rusticidade das vilas italianas, proporciona uma sensação de lugar vivido, de memória incorporada à arquitetura.

As portas e janelas com grades ornamentadas reforçam essa identidade atemporal, evocando imagens de pequenas cafeterias em becos floridos da Toscana ou de terraços ensolarados de Roma.

O mobiliário desempenha um papel fundamental na composição afetiva do espaço. Mesas e cadeiras mesclam o clássico e o contemporâneo, com especial destaque para as cadeiras em tela pintadas de verde musgo. A escolha da cor não é aleatória, pois remete à natureza, à renovação e à tranquilidade – valores que o arquiteto buscou imprimir em cada centímetro do projeto.