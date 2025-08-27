We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Materiais rústicos, paleta terrosa, mobiliário afetivo e climatização inteligente transformam esse espaço de 65 m² em uma verdadeira vila italiana contemporânea.
Em meio às paisagens de Ortigueira, no interior do Paraná, surge um projeto que convida os sentidos a uma pausa gentil na rotina: o Café Piero, assinado pelo arquiteto Franklin Gasperini. Com 65 m², o ambiente não é apenas uma cafeteria, mas um espaço onde arquitetura, memória e sensações se entrelaçam para criar uma verdadeira experiência sensorial.
A proposta vai muito além de um ponto de encontro para amantes de café, pois nasce como um refúgio, um lugar onde o tempo desacelera e cada detalhe convida à contemplação.
Fotos: Edu Wizard
Inspirado no charme europeu, mais precisamente na elegância italiana, o conceito foi pautado na união entre a estética renascentista e o aconchego do interior. O nome do espaço, uma homenagem a Leonardo da Vinci, traz consigo não apenas um valor simbólico, mas influencia diretamente a linguagem visual e emocional do projeto.
A atmosfera artística, acolhedora e carregada de personalidade está presente em cada decisão estética – das texturas às cores, dos aromas à música ambiente, das louças à luz natural cuidadosamente aproveitada.
Elementos que contam histórias: texturas, cores e afetos na materialidade do projeto
Logo na entrada, o visitante já é acolhido por paredes revestidas com tijolos de demolição, que trazem consigo a ideia de permanência, história e afeto. Esse material, além de remeter à rusticidade das vilas italianas, proporciona uma sensação de lugar vivido, de memória incorporada à arquitetura.
As portas e janelas com grades ornamentadas reforçam essa identidade atemporal, evocando imagens de pequenas cafeterias em becos floridos da Toscana ou de terraços ensolarados de Roma.
O mobiliário desempenha um papel fundamental na composição afetiva do espaço. Mesas e cadeiras mesclam o clássico e o contemporâneo, com especial destaque para as cadeiras em tela pintadas de verde musgo. A escolha da cor não é aleatória, pois remete à natureza, à renovação e à tranquilidade – valores que o arquiteto buscou imprimir em cada centímetro do projeto.
A paleta de cores, aliás, foi pensada com sensibilidade para transmitir calor e harmonia. Tons terrosos, como os presentes nos tijolos e na madeira, dialogam com tons neutros aconchegantes, como bege, off-white e areia, enquanto o verde musgo atua como ponto de contraste, adicionando frescor e vitalidade ao conjunto.
Climatização, iluminação e detalhes que acolhem
Além dos elementos visuais, a climatização do ambiente foi tratada como parte essencial da experiência sensorial. O arquiteto optou pelo modelo Round Cassete, da LG, conhecido por seu design redondo e elegante, que proporciona um fluxo contínuo, devido às 6 saídas de ar. Essa tecnologia garante que a temperatura se mantenha agradável de forma uniforme em todo o espaço, sem criar correntes de ar incômodas o que é essencial em ambientes voltados ao bem-estar e à permanência prolongada do público.
A escolha do sistema de climatização também se alinha à estética do projeto, já que seu formato discreto e sofisticado se integra de maneira quase invisível ao teto, preservando a harmonia visual e o protagonismo dos demais elementos arquitetônicos.
O Café Piero ainda se destaca pela curadoria de objetos e utensílios, cuidadosamente selecionados para contar histórias, provocar sensações e reforçar o imaginário mediterrâneo. Louças artesanais, quadros que remetem ao Renascimento e peças decorativas com texturas naturais compõem um ambiente onde cada detalhe importa.
Essa atenção minuciosa não é apenas estética, é uma forma de acolher, de fazer com que cada cliente se sinta em casa – ou, como descreve o próprio arquiteto, em uma pequena vila italiana, onde tudo convida à pausa, ao sabor e à beleza.
Em resumo, o Café Piero celebra o tempo desacelerado, a estética que acolhe e o design que emociona. A proposta transforma um espaço compacto em um refúgiode afeto e memórias, onde arquitetura, decoração e experiências sensoriais se entrelaçam de forma harmônica.
A escolha criteriosa de materiais, texturas e uma iluminação pensada nos mínimos detalhes, tanto natural quanto artificial, revela a sensibilidade do arquiteto ao compreender o impacto que o ambiente exerce sobre as emoções e vivências das pessoas.
Sobre o profissional
Com mais de uma década de atuação, o arquiteto Franklin Gasperini vem se destacando por uma abordagem que une propósito, sensibilidade e estratégia em cada projeto. Com um olhar autoral e atento aos contextos culturais e sociais, desenvolve obras que conectam estética e funcionalidade de forma autêntica. Atuando entre o Brasil e o Paraguai, com base em Medianeira (PR), imprime em seus projetos a identidade única de cada cliente, valorizando a experiência do habitar e o impacto positivo da arquitetura no cotidiano.