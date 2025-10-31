Mistério em cena

Na área central, o grande bar se impõe como protagonista: revestido em pedra, equilibra a força do material natural com a delicadeza dos detalhes de iluminação. O piso xadrez em preto e branco remete à tradição dos pubs clássicos, mas aqui ressignificado com dramaticidade e estilo.

As paredes revestidas em texturas aveludadas e o couro dos painéis acolchoados trazem aconchego e sofisticação tátil, enquanto o veludo azul intenso das cortinas adiciona teatralidade e profundidade. Cada escolha foi pensada não apenas pelo apelo estético, mas também pelo impacto sensorial, estimulando os visitantes a se deixarem envolver pela atmosfera de exclusividade.