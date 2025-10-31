Mistério em cena

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Com atmosfera enigmática e sofisticada, o Secret Bar da Casacor Piauí revela um refúgio exclusivo, que une design, arte, conforto e tecnologia para criar experiências memoráveis.
Felipe Petrovsky e Rafael Castro
Um ambiente que foge do óbvio, instiga o olhar e convida a mergulhar em uma experiência de sofisticação e mistério. Assim é o Secret Bar, projeto assinado pelas arquitetas Lígia Pimentel e Carolina Sampaio para a Casacor Piauí. Com 140 m², o espaço se consagra como um manifesto de ousadia, elegância e sensorialidade, em um conceito que mistura exclusividade, atmosfera intimista e design autoral.
Desde a fachada, discreta e propositalmente enigmática, o visitante já entende que está prestes a entrar em um território especial. Inspirado nos bares secretos pelo mundo, o ambiente surpreende pela composição sofisticada, ao mesmo tempo acolhedora e instigante, criando o clima perfeito para encontros, eventos e celebrações memoráveis.
Atmosfera de mistério e sofisticação
O ponto de partida foi justamente o conceito do enigma, um espaço com identidade própria, onde o inesperado e o inusitado dialogam com a sofisticação. A escolha de cores sóbrias reforça a atmosfera intimista, valorizando os materiais naturais, como madeiras nobres e pedras de acabamento marcante, que se destacam pela textura e autenticidade.
Na área central, o grande bar se impõe como protagonista: revestido em pedra, equilibra a força do material natural com a delicadeza dos detalhes de iluminação. O piso xadrez em preto e branco remete à tradição dos pubs clássicos, mas aqui ressignificado com dramaticidade e estilo.
As paredes revestidas em texturas aveludadas e o couro dos painéis acolchoados trazem aconchego e sofisticação tátil, enquanto o veludo azul intenso das cortinas adiciona teatralidade e profundidade. Cada escolha foi pensada não apenas pelo apelo estético, mas também pelo impacto sensorial, estimulando os visitantes a se deixarem envolver pela atmosfera de exclusividade.
Iluminação como linguagem
Um dos diferenciais está no trabalho de iluminação cenográfica. Pontos de luz bem dosados criam uma penumbra elegante, reforçam a intimidade do espaço e destacam texturas e volumes de forma precisa. Essa luz indireta, somada aos grandes vitrais e ao paisagismo imponente, constrói uma narrativa visual que mescla o urbano sofisticado ao toque natural, tornando a experiência ainda mais completa.
Arte e design no detalhe
O mobiliário foi selecionado para unir conforto e estilo, com referências diretas aos bares secretos de diferentes partes do mundo. Poltronas, sofás e cadeiras equilibram design contemporâneo assinado e ergonomia, para que os visitantes desfrutem do espaço em total conforto.
Para arrematar, obras de artistas piauienses ocupam lugar de destaque, valorizando a produção local, além de adicionar identidade cultural ao projeto.
Esse diálogo entre o global e o regional reforça a singularidade do bar secreto, que se afirma como um espaço único dentro da mostra de decoração.
A climatização reforça o conforto
Pensar em um ambiente de 140 m² que vai receber eventos com até 130 pessoas exigiu soluções inteligentes não apenas em termos de layout, mas também de conforto térmico.
E o desafio era duplo: garantir climatização eficiente para grandes fluxos de pessoas e, ao mesmo tempo, manter a estética do espaço intacta, sem que os equipamentos interferissem na atmosfera sofisticada.
A resposta das profissionais veio com a escolha de aparelhos de design diferenciado e performance superior, como o Cassete de 1-Via e o Round Cassete, ambos da LG. O primeiro, com saída linear de ar, se integra de forma sutil ao forro, garantindo distribuição uniforme de ar e muita discrição. Já o modelo redondo acrescenta um toque inusitado e elegante, dialogando com o conceito intrigante do projeto.
Os equipamentos funcionam de forma silenciosa, potente e eficiente, atendendo às necessidades de climatização em duas direções, fundamental em razão da
forma em “L” do espaço. Além disso, a tecnologia inverter garante economia de energia e torna o ambiente sustentável, sem deixar a performance de lado.
Dessa forma, a climatização, além de técnica, se torna parte da experiência: invisível aos olhos, mas perceptível no conforto que se mantém constante, mesmo durante as festas. O visitante não percebe o sistema, apenas sente o frescor e o bem-estar, o que reforça a ideia de que tecnologia e design caminham juntos.
Mais do que um bar, o projeto de Lígia Pimentel e Carolina Sampaio traduz com maestria o espírito da Casacor e faz um convite ao inesperado. O ambiente conta histórias, desperta sensações e transforma o enigma em espetáculo único.
Profissionais
A parceria entre as arquitetas Lígia Pimentel e Carolina Sampaio nasceu do desejo de unir habilidades nos segmentos de eventos e arquitetura de interiores. Formada pelo Instituto Camillo Filho em 2010, Lígia tem pós-graduação em lighting design e cenografia e desenvolve projetos voltados para arquitetura de eventos, com um portfólio que inclui diversas produções em Teresina. Graduada pela mesma instituição em 2011, Carolina atua principalmente na área de interiores.
Por uma década, trabalhou em empresas de móveis planejados e hoje comanda seu próprio escritório. Em 2025, as duas se uniram para assinar o Secret Bar by Forma Bliss na CASACOR Piauí, um espaço pensado para sediar eventos durante a mostra.
@ligiacpimentel | @carolsampaioformiga