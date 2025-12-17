We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Multi Split Inverter, Combina até 68.000 BTU/h, Frio, 220V
Principais recursos
- Capacidade máxima de combinação de até 72.000 BTU/h
- Tecnologia 100% Inverter
- Diversidade de unidades internas
Key Feature
- Capacidade máxima de combinação de até 72.000 BTU/h
- Tecnologia 100% Inverter
- Diversidade de unidades internas
Resumo
DIMENSÕES
Todas as especificações
CORRENTE
Corrente Máxima (A)
29
POTÊNCIA SONORA (CONDENSADORA)
Resfriamento / Aquecimento (dB(A))
67 / -
PRESSÃO SONORA (CONDENSADORA)
Resfriamento / Aquecimento (@ 1,5m de altura) (dB(A))
53 / 55
COMBINAÇÃO DE TESTE
Combinação de Teste (Modelo x Nº)
AMNW12GSJA0 × 4
CAPACIDADE MÁXIMA DA UNIDADE INTERNA CONECTADA
Máx (kBTU/h)
24
CAPACIDADE TOTAL DE UNIDADES INTERNAS CONECTADAS
Máx (kBTU/h)
5 ~ 72
CLASSIFICAÇÃO
Chassi
U36A
LIMITE DE COMBINAÇÃO
Número de Unidades Internas (EA)
5
CABO DE CONEXÃO
Cabo de Alimentação (H07RN-F, incluso terra) (Condensadora) (mm² x núcleos)
3.5 X 3C
EXTERIOR
Cor
Warm Gray
TROCADOR DE CALOR
Linhas x Colunas x FPI
3 x 38 x 14
FATOR DE POTÊNCIA (RESFRIAMENTO / AQUECIMENTO)
Nominal
0.96/0.96
POTÊNCIA DE ENTRADA (RESFRIAMENTO)
Mín. ~ Máx. (kW)
0.4 ~ 5.5
Estimada (kW)
4.67
POTÊNCIA DE ENTRADA (AQUECIMENTO)
Mín. ~ Máx. (kW)
0.42 ~ 5.6
Estimada (kW)
4.02
CORRENTE (RESFRIAMENTO)
Nominal (A)
21.2
Mín/Máx (A)
1.8 / 24.9
CORRENTE (AQUECIMENTO)
Nominal (A)
18.1
Mín/Máx (A)
1.9 / 25.4
PESO
Embalagem (kg)
79
Líquido (kg)
73
DIMENSÕES
Embalagem (L x A x P) (mm)
1147 x 919 x 461
Líquido (W x H x D) (mm)
950 x 834 x 330
DESNÍVEL MÁXIMO
Evaporadora - Condensadora (Máx) (m)
15
Evaporadora - Evaporadora (Máx) (m)
7.5
VENTILADOR DA CONDENSADORA
Tipo
Propeller
Fluxo de Ar (m³/min x Nº)
80 x 1
MOTOR DO VENTILADOR DA CONDENSADORA
Tipo
BLDC
Saída (W x Nº)
200 × 1
CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO
Nominal (BTU/h)
47800
Mín ~Máx (BTU/h)
4500 ~ 50000
Mín. ~ Máx. (kW)
1.32 ~ 14.65
Estimada (kW)
14.01
CAPACIDADE DE AQUECIMENTO
Nominal (BTU/h)
50000
Mín ~Máx (BTU/h)
5000 ~ 54500
Mín. ~ Máx. (kW)
1.47 ~ 15.97
Estimada (kW)
14.65
COMPRIMENTO DA TUBULAÇÃO
Tubulação Total (Máx) (m)
85
Cada Branch (Nominal / Máx / Mín) (m)
7.5 / 25 / -
Branch (Máx) (m)
85
FONTE DE ALIMENTAÇÃO
Faixa llimite de Tensão (Caso 1) (V)
198~242
Caso 1
60 Hz 220 V~
CAACTERÍSTICAS ELÉTRICAS
Amperagem do Motor do Ventilador da Condensadora em Carga Plena
0.8
Amperagem do Compressor em Carga Nominal (Máx) (A)
27.2
Amperagem Máxima do Fusível (MFA) (A)
40
Amperagem Mínima do Circuito (MCA) (A)
35.8
SOQUETE PARA CONEXÃO DA TUBULAÇÃO
Líquido (mm(pol) x Nº)
6.35(1/4) x 5
Tipo de Conexão (Gás)
Flare
Tipo de Conexão (Líquido)
Flare
Gás (mm(pol) x Nº)
9.52(3/8) x 5
REFRIGERANTE
Tipo
R410A
Carga Adicional (Branch) (g/m)
20
Comprimento da Tubulação sem Necessidade de Carga (Branch) (m)
37.5
Tipo de Controle
Electronic Expansion Valve
GWP (Potencial de Aquecimento Global)
2087.5
Pré-carga (kg)
3.4
t-CO₂ eq.
7.098
COMPRESSOR
Tipo
Scroll
Modelo x Nº
RJA036MAA x 1
Saída do Motir (W x Nº)
3200 x 1
Tipo do Motor
BLDC
Carga de Óleo (cc x Nº)
1100 x 1
Tipo de Óleo
FVC68D