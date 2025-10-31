Suíte Refúgio

A planta aberta conecta dormitório, home office e closet de forma contínua, estimulando a convivência entre diferentes usos em perfeita harmonia.

O resultado é uma atmosfera que promove novos hábitos e rituais, transformando o ato de estar em casa em um exercício de presença.

Mais do que atender necessidades funcionais, o projeto reflete a busca por experiências imersivas e sensoriais, onde cada detalhe contribui para a sensação de refúgio e pertencimento.