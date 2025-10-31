We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Conexão, acolhimento e novos hábitos em um projeto
que ressignifica o morar.
Fotos: Felipe Petrovsky e Rafael Castro
A arquiteta Renata Santos assina a Suíte Refúgio, um espaço que convida a semear sonhos com consciência e intenção. O projeto valoriza a integração como forma de criar amplitude e unidade, conectando diferentes funções a um mesmo propósito: transformar atividades cotidianas em experiências significativas.
Mais do que um quarto, a proposta traduz um estilo de vida voltado para o estado de presença e atenção plena. Com escolhas criteriosas de materiais e uma atmosfera única, a arquiteta oferece um ambiente para desacelerar, contemplar o tempo e resgatar o verdadeiro luxo do morar: o bem-estar.
Entre os destaques, a bancada de pedra curva e o espelho orgânico reforçam o movimento de linhas fluidas, criando um cenário contemporâneo e atemporal. O mix and match de elementos, ora improváveis, surpreende e dá autenticidade ao espaço, sempre guiado por uma estética calorosa e afetiva.
Integração para um novo morar
A planta aberta conecta dormitório, home office e closet de forma contínua, estimulando a convivência entre diferentes usos em perfeita harmonia.
O resultado é uma atmosfera que promove novos hábitos e rituais, transformando o ato de estar em casa em um exercício de presença.
Mais do que atender necessidades funcionais, o projeto reflete a busca por experiências imersivas e sensoriais, onde cada detalhe contribui para a sensação de refúgio e pertencimento.
Climatização como parte da experiência
Para garantir conforto térmico sem abrir mão da estética, Renata optou por aparelhos de ar-condicionado Cassete 1-Via da LG. Discretos e integrados ao forro, eles distribuem a climatização de forma uniforme e silenciosa, criando um ambiente agradável e coerente com a atmosfera do projeto.
Conectados à tecnologia LG ThinQ, os equipamentos permitem controle inteligente da climatização, reforçando a proposta de um espaço prático, conectado e em sintonia com os moradores.
Um espaço para semear sonhos
A Suíte Refúgio é mais do que um quarto: é um manifesto sobre como morar pode ser um ato de cuidado e contemplação. Cada escolha — do mobiliário às soluções tecnológicas — contribui para transformar a rotina em momentos de presença, equilíbrio e bem-estar.
Renata Santos
Teresinense de alma e coração, Renata Santos formou-se em Arquitetura e Urbanismo pela UFPI em 2017. Em 2020, fundou seu próprio escritório, com o propósito de desenvolver projetos de arquitetura e interiores de excelência em todo o Piauí. Desde então, vem se destacando por uma abordagem afetuosa e cheia de propósito, que traduz em cada espaço uma experiência única, acolhedora e atemporal.
@renatasantos.arq
