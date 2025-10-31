Um apartamento pensado para viver bem

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Projetado para oferecer conforto, praticidade e estilo, este apartamento em São Paulo revela atenção a cada detalhe, onde marcenaria, acabamentos e climatização se unem à elegância e funcionalidade contemporânea.
Fotos: Fernando Crescenti
No coração de São Paulo, este apartamento de 106 m² ganhou nova vida pelas mãos dos arquitetos Lucas Blaia e Bruno Moura. Projetado para um casal sem filhos e com dois pets, o imóvel traduz uma combinação cuidadosa de funcionalidade, conforto e estética, resultando em um espaço contemporâneo, acolhedor e adaptado às necessidades do dia a dia.
Contrapontos de cor, como o conceito uniu praticidade e sofisticação. Os arquitetos trabalharam uma paleta clean e equilibrada, predominando tons neutros claros, que ampliam visualmente os espaços e proporcionam sensação de leveza. Contrapontos de cor, como o azul profundo da marcenaria da cozinha, e a madeira clara dos móveis e painéis, conferem profundidade, aconchego e identidade ao lar.
Texturas variadas, desde a pedra natural nas bancadas até os acabamentos suaves das paredes, complementam o conjunto, criando um diálogo entre funcionalidade e estética.
Fotos: Fernando Crescenti
Integração e fluidez
Um dos principais desafios do projeto era otimizar a área social, garantindo integração entre sala de estar, jantar e cozinha sem comprometer o conforto. A solução que os profissionais apresentaram incluiu a substituição de acabamentos originais da construtora, como bancadas, revestimentos e a porta da varanda, além da reorganização do layout para favorecer circulação e aproveitamento dos espaços.
Fotos: Fernando Crescenti
A área de entrada ganhou uma chapelaria funcional, que combina praticidade com design discreto, permitindo organização sem sobrecarregar o visual.
A marcenaria sob medida tem um papel central na composição do apartamento. Painéis e armários planejados aproveitam cada centímetro, além de manter a estética limpa e organizada. No mobiliário, predominam peças contemporâneas, de linhas leves e funcionais, que se harmonizam com objetos decorativos, quadros, plantas e almofadas. Essa composição reflete a personalidade do casal sem poluir visualmente os ambientes.
Fotos: Fernando Crescenti
Materiais e cores com propósito
O uso da pedra natural nas bancadas do bar, da cozinha e dos banheiros garante durabilidade e elegância. Sua textura suave cria contraste com a madeira clara dos painéis e a marcenaria azul, promovendo equilíbrio entre sofisticação e acolhimento.
Fotos: Fernando Crescenti
Já a iluminação linear embutida no teto valoriza a arquitetura, destacando texturas e volumes sem interferir na leveza do design.
A paleta de cores neutras serve de base para que os pontos de destaque, como a marcenaria em azul profundo, cumpram papel estético e funcional, delineando áreas e criando identidade. Esse cuidado cromático garante um espaço uniforme, onde cada detalhe se integra à proposta geral, criando harmonia e sensação de amplitude.
Fotos: Fernando Crescenti
Climatização integrada à experiência
Garantir conforto térmico foi um ponto central, especialmente em um apartamento integrado como este. O sistema de ar-condicionado Cassete 1-Via da LG foi escolhido por sua discrição, eficiência e capacidade de manter a temperatura uniforme em todos os ambientes sociais.
Fotos: Fernando Crescenti
Por sua vez, a solução Multi Inverter permite conectar diversas evaporadoras a uma única condensadora, posicionada na área de serviço técnica, o que garante ventilação adequada sem interferir na estética do lar.
A tecnologia escolhida proporciona fluxo de ar suave e uniforme, silencioso, criando uma climatização perceptível pelo bem-estar, mas invisível aos olhos. Esse cuidado faz com que o sistema se torne parte do projeto, além de reforçar a ideia de que conforto térmico e design podem caminhar juntos.
Além disso, a conectividade com aplicativos inteligentes permite ajustes personalizados à distância, programação de cenas de temperatura e monitoramento contínuo do desempenho energético. Assim, torna a experiência de morar ainda mais prática e eficiente.
Fotos: Fernando Crescenti
Funcionalidade em cada detalhe
Além da climatização, a iluminação incrementa a experiência sensorial do apartamento. Trilhos e perfis lineares embutidos criam diferentes cenas, de modo a valorizar os elementos arquitetônicos e decorativos conforme a necessidade ou o momento do dia.
Essa integração entre luz, espaço e cores cria um ambiente versátil, capaz de se transformar conforme o uso: jantar, relaxamento, trabalho ou entretenimento.
Fotos: Fernando Crescenti
Na área íntima, a suíte principal oferece conforto e privacidade, mantendo a linguagem de cores e materiais do restante do apartamento. O closet planejado e o banheiro integrado refletem funcionalidade aliada à estética, que se traduz em praticidade e sensação de exclusividade.
Entre os destaques, a presença dos pets foi pensada com carinho, incorporando nichos e soluções discretas para acomodá-los sem comprometer a circulação e o visual.
Do uso estratégico de cores e texturas à escolha de móveis e acabamentos, passando pelo design integrado da climatização e iluminação, tudo contribui para criar um espaço único. Um apartamento que combina estética contemporânea, conforto térmico e soluções inteligentes, que refletem a vida e o estilo do casal de maneira equilibrada e sofisticada.
Fotos: Fernando Crescenti
Sobre os profisisonais
À frente do Blaia e Moura Arquitetos (@blaiaemoura.arquitetos), Lucas Blaia e Bruno Moura atuam desde a consultoria na escolha de imóveis até a concepção e execução de projetos de arquitetura de interiores e fachadas, incluindo gerenciamento de obra e decoração. Reconhecidos por criar ambientes atemporais, práticos e confortáveis, seus trabalhos refletem a capacidade de transformar sonhos em soluções arquitetônicas elegantes e funcionais.
Fotos: Fernando Crescenti