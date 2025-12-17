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Controle de pressão estática externa
O usuário seleciona o volume de ar no controle remoto, com a função ESP. O motor BLDC pode controlar a velocidade do ventilador e o volume de ar. Sem acessórios para controlar o fluxo de ar.
Controle de pressão estática em 11 etapas
Dependendo do ambiente de instalação, os controles dos dutos de pressão estática de teto com 11 etapas da LG proporcionam o máximo conforto a qualquer ambiente.
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