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Logotipo do LG Business Cloud

Logotipo do LG Business Cloud

Esta imagem apresenta a tela principal do LG Business Cloud em um monitor, com várias visualizações de páginas da Web exibidas ao fundo.

Libere o potencial criativo da sua sinalização

Libere o potencial criativo da sua sinalização Visite a LG Business Cloud

* Todas as imagens são apenas para fins ilustrativos.

Logotipo do LG Business Cloud

Logotipo do LG Business Cloud

A LG Business Cloud é uma plataforma de soluções que reúne as soluções B2B da LG em um só lugar. Ela inclui soluções como CMS, RMS e publicidade, permitindo o uso diversificado e eficiente de soluções de sinalização digital. É uma plataforma de nuvem que receberá novas soluções de maneira sequencial. Fornecemos diversas explicações relacionadas às soluções para melhorar a acessibilidade e tornamos possível comprar, integrar e gerenciar soluções diretamente em um único site.

LG SuperSign Cloud

Uma solução de software abrangente e essencial para o gerenciamento integrado de sinalizações digitais.

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LG Pro:Centric Cloud

Uma solução de gerenciamento de hotéis baseada na nuvem poderosa e conveniente que permite o gerenciamento integrado.

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LG Pro:Centric Stay

Uma solução de nuvem baseada na Web e fácil de usar, projetada para gerentes de propriedades no mercado de aluguel por temporada.

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LG ConnectedCare

Uma poderosa solução baseada na nuvem que oferece monitoramento e controle remotos de dispositivos de sinalização LG.


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LG ConnectedCare (DMS)

Uma solução para dispositivos de controle remoto com funções adicionais de “Programação de transmissão” e “Mensagens de alerta” para transmitir mensagens importantes nos horários desejados.

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LG DOOH Ads

Descubra o LG DOOH Ads, uma plataforma abrangente de publicidade Digital Out-Of-Home (DOOH) que transforma telas comuns em espaços dinâmicos de publicidade.

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Experiência com soluções

Esta imagem captura uma cena de um administrador gerenciando uma solução em um laptop, com várias páginas do site da solução aparecendo acima.

Materiais fáceis de usar

Na LG Business Cloud, você pode não só acessar páginas detalhadas das soluções incluídas, como também fazer download de folhetos para entender as soluções em detalhes e assistir a vídeos tutoriais.

Licença de avaliação

Também está disponível a opção de solicitar uma licença de avaliação gratuita* para experimentar a solução em primeira mão.

* O número e o período das licenças de avaliação gratuita podem variar de acordo com o país.

Casos de uso

Explore a utilização de soluções em vários cenários e sua integração com as operações comerciais.

Compra e assinatura de soluções

Selecione e compre ou assine as soluções necessárias com base na quantidade, no tipo, no grau e na duração das licenças, de acordo com o ambiente de uso, semelhante à compra de produtos on-line. As soluções adquiridas ou assinadas podem ser facilmente integradas aos dispositivos LG* no mesmo site.

* As soluções disponíveis podem variar dependendo do dispositivo.
** Compras e assinaturas on-line agora estão disponíveis nos EUA, com planos de expansão para outros países no futuro.

Esta imagem mostra a tela de um laptop durante a assinatura ou compra de uma solução, demonstrando a facilidade de compra pelo site.

Gerenciamento de dispositivos

Na LG Business Cloud, o registro de dispositivos de sinalização da LG* permite o suporte a controles simples, como ligar/desligar, reiniciar etc. Informações breves sobre os dispositivos registrados (tipo de dispositivo, nome do modelo, número de série etc.) também podem ser visualizadas.

* Aplica-se a dispositivos com versão webOS 6.0 ou superior.

Esta imagem mostra um laptop gerenciando dispositivos em vários locais, demonstrando recursos de controle remoto.
Fundo vermelho abstrato com grandes formas sobrepostas rosas em gradiente, criando um design moderno e minimalista

Fundo vermelho abstrato com grandes formas sobrepostas rosas em gradiente, criando um design moderno e minimalista

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